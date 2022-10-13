Элегантный стиль и 600 км запаса хода: Volvo показали флагманский электрокроссовер (видео)

Электрокроссовер Polestar 3 станет конкурентом BMW iX, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X. Модель предложена в версиях мощностью 489 и 517 л. с. и доступна исключительно с полным приводом.

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Volvo официально презентовали новый Polestar 3. Первый кроссовер от электрического подразделения шведской марки уже доступен для заказа по цене от 85 300 до 91 300 долларов, но его производство в США и Китае начнутся только в конце 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

[ + – ] Кроссовер отличается элегантным дизайном Фото: Volvo

Дизайн Polestar 3 2023

Polestar 3 – пятиместный среднеразмерный кроссовер премиум-класса. Электрокар построен на платформе, которую также будет использовать новый Volvo XC90. Его конкурентами станут Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X.

[ + – ] Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Volvo

Размеры Polestar 3 2023:

Длина — 4900 мм

Ширина — 2120 мм

Высота — 1614 мм

Колесная база — 2985 мм

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Дизайн кроссовера ранее уже был рассекречен и не стал сюрпризом. У авто элегантный силуэт с покатой крышей и изогнутой оконной линией. У него тоненькие диодные фары и фонари, а заднее стекло прикрыто большим спойлером.

[ + – ] На центральной панели установлен большой 14,5-дюймовый дисплей Фото: Volvo

Салон и комплектация Polestar 3

Салон Polestar 3 выполнен в лаконичном скандинавском стиле, а в отделке использованы экологически чистые материалы. У кроссовера небольшая виртуальная панель приборов и крупный 14,5-дюймовый тачскрин портретного формата. Мультимедиа, кстати, базируется на Android. Объем багажника составляет 484-1411 л.

[ + – ] Базовая комплектация Polestar 3 включает панорамную крышу и подогрев всех сидений Фото: Volvo

Базовая комплектация Polestar 3 включает панорамную крышу, 21-дюймовые диски, подогрев руля и всех сидений. Среди опций есть проекция на лобовое стекло, акустика Bowers&Wilkins с 25 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения разработки NVidia.

Новый Polestar 3, характеристики

Электромобиль Polestar 3 предложат в двух полноприводных версиях на 489 и 517 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5 и 4,7 с, соответственно.

[ + – ] Электрокроссовер предложен в версиях на 489 и 517 л. с.

Аккумуляторная батарея емкостью 111 кВтч обеспечивает запас хода в 600 км. Зарядить электрокар Volvo в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали электрокроссовер за 18 000 долларов с запасом хода 600 км.

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