Новейший конкурент Tesla от Cadillac рассекречен на первом изображении

У электрокроссовера Cadillac Lyriq появится младший брат. Новая модель сохраняет фирменный граненый стиль Cadillac, но получилась более стремительной, чем другие авто марки.

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Cadillac готовится расширить свою электрическую линейку. Американская компания готовит компактный премиальный электрокроссовер, который станет конкурентом Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron. Первое его изображение опубликовано на странице концерна General Motors в Instagram.

Дизайн электромобиля разрабатывает стилист Джейсон Чен, чьему перу принадлежит и новый Cadillac Lyriq. Именно эта модель стала образцом для подражания при создании кроссовера.

[ + – ] Образцом для подражания выступил кроссовер Cadillac Lyriq Фото: General Motors

Новый электрокар Cadillac по размерам не намного меньше Lyriq и сохраняет фирменный граненый дизайн, но получился стремительнее на вид. У авто длинный капот и высокая оконная линия, а заднее стекло прикрыто спойлером. Также на рендере можно разглядеть тоненькие диодные фары и фонари.

Пока информации про кроссовер Cadillac мало. Известно, что он будет построен на платформе Ultium, как и большинство электромобилей General Motors.

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По одной версии новинка получит те же силовые установки на 340 и 500 л. с., что и Cadillac Lyriq, а также его батарею на 100 кВт∙ч. В этом случае запас хода превысит 500 км.

Другая версия предполагает, что электромобиль Cadillac постараются сделать дешевле и оснастят моторами мощностью 210-290 л. с. от более доступного Chevrolet Equinox EV. В этом случае батарея будет меньше и кроссовер сможет проехать до 480 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал, что архитектуру Ultium будут использовать не только модели General Motors, но и первый электрокроссовер Honda. Егорассекретили за два года до старта продаж.