Новий конкурент Tesla від Cadillac розсекречено на першому зображенні

У електрокросовера Cadillac Lyriq з'явиться молодший брат. Нова модель зберігає фірмовий гранований стиль Cadillac, але вийшла стрімкішою, ніж інші авто марки.

Related video

Cadillac готується розширити свою електричну лінійку. Американська компанія готує компактний преміальний електрокросовер, який стане конкурентом Tesla Model Y та Audi Q4 e-tron. Перше його зображення опубліковано на сторінці концерну General Motors у Instagram.

Дизайн електромобіля розробляє стиліст Джейсон Чен, перу якого належить і новий Cadillac Lyriq. Саме ця модель стала взірцем для наслідування під час створення кросовера.

[ + – ] Зразком для наслідування виступив кросовер Cadillac Lyriq Фото: General Motors

Новий електрокар Cadillac за розмірами не набагато менший за Lyriq і зберігає фірмовий гранований дизайн, але вийшов швидше на вигляд. Авто має довгий капот і високу віконну лінію, а заднє скло прикрите спойлером. Також на рендер можна побачити тоненькі діодні фари і ліхтарі.

Поки що інформації про кросовер Cadillac мало. Відомо, що його буде побудовано на платформі Ultium, як і більшість електромобілів General Motors.

Важливо

Виробник iPhone презентував два нові електромобілі (відео)

За однією версією новинка отримає ті ж таки силові установки на 340 і 500 к. с., що і Cadillac Lyriq, а також батарею на 100 кВт∙год. І тут запас ходу перевищить 500 км.

Інша версія припускає, що електромобіль Cadillac постараються зробити дешевшим і оснастять двигунами потужністю 210-290 к. с. від доступнішого Chevrolet Equinox EV. В цьому випадку батарея буде меншою і кросовер зможе проїхати до 480 км. без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав, що архітектуру Ultium будуть використовувати не лише моделі General Motors, а й перший електрокросовер Honda. Його розсекретили за два роки до старту продажів.