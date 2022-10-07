Виробник iPhone презентував два нові електромобілі (відео)
Автомобільну лінійку Foxconn поповнили компактний міський хетчбек та пікап. Виробництво електрокарів можуть налагодити для підприємства у США.
Foxconn розширює свою автомобільну лінійку. Тайванський ІТ-гігант, що займається випуском iPhone для Apple, показав ще дві електричні моделі свого бренду Foxtron. Публіці їх презентують 18 жовтня, повідомляється на сторінці Foxconn у Twitter.
Компактний Foxtron Model B — невелике міське авто, що поєднує в собі риси хетчбека та кросовера. Його дизайн розробили у знаменитому італійському ательє Pininfarina. У електрокара короткі звиси та тоненькі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.
Електричний пікап Foxtron Model V розробляли у своїй дизайн-студії. Він вийшов вельми обтічний і з заглушкою на місці решітки радіатора. За розмірами авто можна порівняти з Ford Ranger і Volkswagen Amarok.
Характеристики авто Foxconn не розкривають, але представлені моделі побудовані на платформі, що підтримує потужність до 750 к. с., а запас ходу становить близько 700 км.Важливо
Також Foxconn допомогли розробити електричний кросовер Luxgen n7. Він також здатний проїхати 700 км без підзарядки, але не такий потужний — 408 к. с.
Виробництво автомобілів Foxtron налагодять не на Тайвані, а у США — для цього вже куплений завод. Окрім легкових авто, готують і електробуси Foxconn.
Раніше Фокус розповідав, що Nissan готує компактний електрокар за 20 000 євро із запасом ходу до 400 км.