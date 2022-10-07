Виробник iPhone презентував два нові електромобілі (відео)

Автомобільну лінійку Foxconn поповнили компактний міський хетчбек та пікап. Виробництво електрокарів можуть налагодити для підприємства у США.

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Foxconn розширює свою автомобільну лінійку. Тайванський ІТ-гігант, що займається випуском iPhone для Apple, показав ще дві електричні моделі свого бренду Foxtron. Публіці їх презентують 18 жовтня, повідомляється на сторінці Foxconn у Twitter.

[ + – ] Дизайн Foxtron Model B розробили у Pininfarina Фото: скриншот/youtube

Компактний Foxtron Model B — невелике міське авто, що поєднує в собі риси хетчбека та кросовера. Його дизайн розробили у знаменитому італійському ательє Pininfarina. У електрокара короткі звиси та тоненькі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.

Електричний пікап Foxtron Model V розробляли у своїй дизайн-студії. Він вийшов вельми обтічний і з заглушкою на місці решітки радіатора. За розмірами авто можна порівняти з Ford Ranger і Volkswagen Amarok.

[ + – ] Пікап Foxtron Model V можна порівняти за розмірами з Ford Ranger Фото: скриншот/youtube

Характеристики авто Foxconn не розкривають, але представлені моделі побудовані на платформі, що підтримує потужність до 750 к. с., а запас ходу становить близько 700 км.

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Також Foxconn допомогли розробити електричний кросовер Luxgen n7. Він також здатний проїхати 700 км без підзарядки, але не такий потужний — 408 к. с.

Виробництво автомобілів Foxtron налагодять не на Тайвані, а у США — для цього вже куплений завод. Окрім легкових авто, готують і електробуси Foxconn.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan готує компактний електрокар за 20 000 євро із запасом ходу до 400 км.