Производитель iPhone презентовал два новых электромобиля (видео)
Автомобильную линейку Foxconn пополнили компактный городской хэтчбек и пикап. Производство электрокаров могут наладить на предприятии в США.
Foxconn расширяет свою автомобильную линейку. Тайваньский ІТ-гигант, занимающийся выпуском iPhone для Apple, показал еще две электрические модели своего бренда Foxtron. Публике их презентуют 18 октября, сообщается на странице Foxconn в Twitter.
Компактный Foxtron Model B – небольшое городское авто, сочетающее в себе черты хэтчбека и кроссовера. Его дизайн разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. У электрокара короткие свесы и тоненькие диодные фары и фонари на всю ширину кузова.
Электрический пикап Foxtron Model V разрабатывали в собственной дизайн-студии. Он получился весьма обтекаемым и с заглушкой на месте решетки радиатора. По размерам авто сопоставимо с Ford Ranger и Volkswagen Amarok.
Характеристики авто Foxconn не раскрывают, но представленные ранее модели были построены на платформе, поддерживающей мощность до 750 л. с., а их запас хода составляет около 700 км.Важно
Также Foxconn помогли разработать электрический кроссовер Luxgen n7. Он также способен проехать 700 км без подзарядки, но не столь мощный – 408 л. с.
Производство автомобилей Foxtron наладят не на Тайване, а в США — для этих целей уже куплен завод. Помимо легковых авто, готовят и электробусы Foxconn.
Ранее Фокус рассказывал, что Nissan готовит компактный электрокар за 20 000 евро с запасом хода до 400 км.