Производитель iPhone презентовал два новых электромобиля (видео)

Автомобильную линейку Foxconn пополнили компактный городской хэтчбек и пикап. Производство электрокаров могут наладить на предприятии в США.

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Foxconn расширяет свою автомобильную линейку. Тайваньский ІТ-гигант, занимающийся выпуском iPhone для Apple, показал еще две электрические модели своего бренда Foxtron. Публике их презентуют 18 октября, сообщается на странице Foxconn в Twitter.

[ + – ] Дизайн Foxtron Model B разработали в Pininfarina Фото: скриншот/youtube

Компактный Foxtron Model B – небольшое городское авто, сочетающее в себе черты хэтчбека и кроссовера. Его дизайн разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. У электрокара короткие свесы и тоненькие диодные фары и фонари на всю ширину кузова.

Электрический пикап Foxtron Model V разрабатывали в собственной дизайн-студии. Он получился весьма обтекаемым и с заглушкой на месте решетки радиатора. По размерам авто сопоставимо с Ford Ranger и Volkswagen Amarok.

[ + – ] Пикап Foxtron Model V сопоставим по размерам с Ford Ranger Фото: скриншот/youtube

Характеристики авто Foxconn не раскрывают, но представленные ранее модели были построены на платформе, поддерживающей мощность до 750 л. с., а их запас хода составляет около 700 км.

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Также Foxconn помогли разработать электрический кроссовер Luxgen n7. Он также способен проехать 700 км без подзарядки, но не столь мощный – 408 л. с.

Производство автомобилей Foxtron наладят не на Тайване, а в США — для этих целей уже куплен завод. Помимо легковых авто, готовят и электробусы Foxconn.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan готовит компактный электрокар за 20 000 евро с запасом хода до 400 км.