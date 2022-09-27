Знакомый незнакомец: флагманский электрокроссовер Audi показали на первых фото

Audi Q8 e-tron будет самым дорогим электрокроссовером немецкой марки. Запас хода электромобиля составит около 600 км.

Related video

Опубликованы первые официальные фото Audi Q8 e-tron. Электрический кроссовер должен дебютировать до конца нынешнего года. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

[ + – ] Кроссовер получит полностью новую силовую установку Фото: Audi

Новая модель – это серьезно доработанная версия Audi e-tron. Электрокар решили переименовать, чтобы подчеркнуть его место в линейке марки над младшими моделями Q4 e-tron и Q6 e-tron.

С виду новый Audi Q8 e-tron не слишком изменился. У электрокара новые решетка радиатора и бамперы, а также немного изменены фары и фонари. Судя по ярко-оранжевым вставкам и большим колесным дискам, на фото показали прототип топовой версии S с тремя моторами.

[ + – ] Запас хода электрокара составит 600 км Фото: Audi

Гораздо большие перемены ожидают электромобиль Audi. Скорее всего, ему изменят салон, а также подготовят полностью новую силовую установку. Батарея повышенной емкости увеличит запас хода примерно до 600 км – это почти в полтора раза больше, чем у модели 2022 года.

Важно

В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за $10 000 (фото)

Производство Audi Q8 e-tron стартует в начале 2023 года. А уже в 2026 году представят второе поколение модели, построенное на современной платформе PPE, которую позаимствуют у нового Porsche Macan 2023.

Ранее Фокус рассказывал, что новая Skoda Octavia станет электромобилем. Она дебютирует после 2025 года.