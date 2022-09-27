Знайомий незнайомець: флагманський електрокросовер Audi показали на перших фото

Audi Q8 e-tron буде найдорожчим електрокросовером німецької марки. Запас ходу електромобіля становитиме приблизно 600 км.

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Опубліковано перші офіційні фото Audi Q8 e-tron. Електричний кросовер має дебютувати до кінця цього року. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

[ + – ] Кросовер отримає повністю нову силову установку Фото: Audi

Нова модель — це серйозно доопрацьована версія Audi e-tron. Електрокар вирішили перейменувати, щоб підкреслити на місце в лінійці марки над молодшими моделями Q4 e-tron і Q6 e-tron.

На вигляд новий Audi Q8 e-tron не дуже змінився. В електрокара нова решітка радіатора та бампери, а також трохи змінені фари та ліхтарі. Судячи з яскраво-жовтогарячих вставок і великих колісних дисків, на фото показали прототип топової версії S з трьома моторами.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме 600 км Фото: Audi

Набагато більших змін чекають на електромобіль Audi. Швидше за все, йому змінять салон, а також підготують нову силову установку. Батарея підвищеної ємності збільшить запас ходу приблизно до 600 км — це майже в півтора рази більше, ніж у моделі 2022 року.

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Виробництво Audi Q8 e-tron стартує на початку 2023 року. А вже у 2026 році представлять друге покоління моделі, побудоване на сучасній платформі PPE, яку запозичать у нового Porsche Macan 2023.

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