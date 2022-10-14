Уникальная Tesla с бензиновым мотором проехала почти 3000 км без подзарядки (видео)

Электрокар Tesla Model S оснастили бензиновым мотор-генератором, вырабатывающим электроэнергию. Это позволило не подключать авто к электросети для подзарядки.

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В США появилась очень нестандартная Tesla Model S. Электромобиль оснастили бензиновым двигателем. Оригинальный проект воплотили в жизнь специально для Youtube-канала Warped Perception и именно там появилось видео с авто.

Блогеры поставили себе за цель проехать на Tesla Model S 2500 км без подзарядки. Для этого электрокар пришлось доработать.

При взгляде в анфас это обычный электрокар Tesla Model S, но сзади автомобиль изменен. Заднее стекло сняли и установили в багажнике небольшой одноцилиндровый бензиновый мотор объемом 400 куб. см.

[ + – ] Tesla Model S проехала 2900 км, ни разу не зарядившись

Двигатель развивает всего 13 л. с. и этой мощности явно недостаточно, чтобы привести Tesla Model S в движение. Впрочем, он и не вращает колеса, а выполняет роль генератора – вырабатывает электричество и заряжает батарею электромобиля. По сути, электрокар превратили в гибрид.

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На модифицированной Tesla блогеры отправились в автопробег и смогли проехать 2900 км – больше, чем планировали изначально. За неделю мотор-генератор практически не выключали – он работал постоянно, даже когда машину оставляли на ночь на парковке. Единственным недостатком стал слишком громкий шум двигателя – штатный глушитель оказался малоэффективным.

К слову, это не первый гибрид Tesla. Ранее схожим способом переделали кроссовер Model Y.

Также Фокус рассказывал, что свой первый автомобиль готовят в Sony. Это будет электрический кроссовер.