Унікальна Tesla з бензиновим двигуном проїхала майже 3000 км без підзарядки (відео)

Електрокар Tesla Model S оснастили бензиновим двигуном, що виробляє електроенергію. Це дозволило не підключати авто до електромережі для заряджання.

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У США з'явилася нестандартна Tesla Model S. Електромобіль оснастили бензиновим двигуном. Оригінальний проєкт втілили у життя спеціально для Youtube-каналу Warped Perception і саме там з'явилося відео з авто.

Блогери поставили собі за мету проїхати на Tesla Model S 2500 км без підзарядки. Для цього електрокар довелося доопрацювати.

При погляді в анфас це звичайний електрокар Tesla Model S, але ззаду автомобіль змінений. Заднє скло зняли і встановили у багажнику невеликий одноциліндровий бензиновий двигун об'ємом 400 куб. див.

[ + – ] Tesla Model S проїхала 2900 км, жодного разу не зарядившись

Двигун розвиває лише 13 к. с. і цієї потужності явно недостатньо, щоб привести Tesla Model S у рух. Втім, він і не обертає колеса, а виконує роль генератора — виробляє електрику та заряджає батарею електромобіля. По суті електрокар перетворили на гібрид.

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На модифікованій Tesla блогери вирушили в автопробіг і змогли проїхати 2900 км — більше, ніж планували спочатку. За тиждень двигун-генератор практично не вимикали — він працював постійно, навіть коли машину залишали на ніч на паркувальному майданчику. Єдиним недоліком став надто гучний шум двигуна — штатний глушник виявився малоефективним.

До речі, це не перший гібрид Tesla. Раніше подібним способом переробили кросовер Model Y.

Також Фокус розповідав, що свій перший автомобіль готують у Sony. Це буде електричний кросовер.