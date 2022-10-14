Унікальна Tesla з бензиновим двигуном проїхала майже 3000 км без підзарядки (відео)
Електрокар Tesla Model S оснастили бензиновим двигуном, що виробляє електроенергію. Це дозволило не підключати авто до електромережі для заряджання.
У США з'явилася нестандартна Tesla Model S. Електромобіль оснастили бензиновим двигуном. Оригінальний проєкт втілили у життя спеціально для Youtube-каналу Warped Perception і саме там з'явилося відео з авто.
Блогери поставили собі за мету проїхати на Tesla Model S 2500 км без підзарядки. Для цього електрокар довелося доопрацювати.
При погляді в анфас це звичайний електрокар Tesla Model S, але ззаду автомобіль змінений. Заднє скло зняли і встановили у багажнику невеликий одноциліндровий бензиновий двигун об'ємом 400 куб. див.
Двигун розвиває лише 13 к. с. і цієї потужності явно недостатньо, щоб привести Tesla Model S у рух. Втім, він і не обертає колеса, а виконує роль генератора — виробляє електрику та заряджає батарею електромобіля. По суті електрокар перетворили на гібрид.Важливо
На модифікованій Tesla блогери вирушили в автопробіг і змогли проїхати 2900 км — більше, ніж планували спочатку. За тиждень двигун-генератор практично не вимикали — він працював постійно, навіть коли машину залишали на ніч на паркувальному майданчику. Єдиним недоліком став надто гучний шум двигуна — штатний глушник виявився малоефективним.
До речі, це не перший гібрид Tesla. Раніше подібним способом переробили кросовер Model Y.
Також Фокус розповідав, що свій перший автомобіль готують у Sony. Це буде електричний кросовер.