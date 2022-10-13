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Авто

Продвинутый автопилот и передовая мультимедиа: каким будет первый автомобиль Sony (видео)

Первый автомобиль Сони, автомобиль Sony, электромобиль Sony, кроссовер Sony, Sony Vision S-02
Фото: Sony | Первое авто Sony — серийная версия концептуального кроссовера Vision S-02

Электрический кроссовер Sony позиционируют как модель премиум-класса и конкурента Tesla Model Y. Он будет стоить 60 000 долларов, а продавать его планируют исключительно онлайн.

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Первый автомобиль Sony показали на официальном видео. Электрокар поступит в продажу со второй половины 2026 года, а его производство наладят в США. Об этом сообщили агентству Reuters представители японского концерна.

Первый автомобиль Сони, автомобиль Sony, электромобиль Sony, кроссовер Sony, Sony Vision S-02 Fullscreen
Электрокар Sony будут выпускать в США
Фото: Sony

Первенцем станет электрический кроссовер – серийная версия концепт-кара Sony Vision S-02. Его стоимость составит около 60 000 долларов, то есть модель планируют как конкурента Tesla Model Y. Уже известно, что авто появится североамериканском и японском рынках, а вот Европе пока под вопросом. Как и Tesla, Sony собираются продавать машины исключительно онлайн.

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Представлен первый электрокроссовер Honda: он станет "зеленой" альтернативой CR-V (видео)

Электромобиль Sony разрабатывают совместно с Honda. В начале нынешнего года два концерна подписали соглашение о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility.

Первый автомобиль Сони, автомобиль Sony, электромобиль Sony, кроссовер Sony, Sony Vision S-02 Fullscreen
В Sony готовят для авто инновационную мультимедийную систему
Фото: Sony

Именно Honda займется разработкой платформы и силового агрегата электрокроссовера. В Sony же сконцентрируются на создании программного обеспечения, мультимедийной системы с распознаванием жестов и инновационного автопилота третьего уровня (он позволяет водителю не следить за дорогой). Аккумуляторные батареи будет поставлять LG.

Электрокар Sony позиционируют как премиальную модель, что подразумевает дорогую отделку салона и богатое оснащение. Характеристики держатся в секрете, но известно, что концептуальный кроссовер Sony Vision S-02 был оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 536 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что свои электромобили также представила тайваньская компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone.