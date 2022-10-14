Как выглядит Mercedes E-Class W124 с пробегом свыше 1,5 миллиона километров (видео)

Mercedes E-Class W124 1993 года до сих пор трудится в такси в Албании. Автомобиль зарекомендовал себя как очень надежный и ни разу не подвел своего владельца.

Related video

В Албании обнаружили феноменально надежный Mercedes-Benz E-Class W124. Автомобиль проехал более полутора миллиона километров без особых проблем. Об этом идет речь в сюжете Deutsche Welle.

Mercedes-Benz E200 d 1993 года работает в такси в курортном городе Дуррес. Нынешний владелец Луан Нина приобрел седан 15 лет назад и не жалеет об этом.

[ + – ] Единственной неисправностью за последние 15 лет стала пробитая прокладка головки блока цилиндров Фото: скриншот/youtube

Mercedes E-Class W124 показал себя как надежное и неприхотливое авто. Двигатель и КПП у него родные – их не меняли. Единственной неисправностью за последние 15 лет стала пробитая прокладка головки блока цилиндров.

Важно

Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов

Впрочем, следует отметить, что албанский таксист заботится о своем авто и регулярно его обслуживает. Сейчас на одометре Mercedes E200 d 1 584 600 км, но отправлять авто на пенсию его владелец пока не собирается.

Напомним, Mercedes-Benz E-Class W124 считается одной из самых надежных моделей немецкой марки. Ее выпускали в 1985-1996 годах и всего произвели 2,5 миллиона седанов, универсалов, кабриолетов и купе. Версия E200 d оснащена 2,0-литровым 75-сильным дизелем.

Ранее Фокус рассказывал про Volkswagen Passat B5 с пробегом в миллион километров. За 20 лет он ни разу не сломался.

Также мы писали, что новый электрокроссовер Mercedes рассекретили за несколько дней до премьеры.