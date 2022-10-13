Новейший электрокроссовер Mercedes рассекречен за считанные дни до премьеры (фото)

Электромобиль Mercedes-Benz EQE SUV станет конкурентом Audi Q8 e-tron и BMW iX. На выбор предложат версии модели мощностью от 476 до 687 л. с.

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Опубликован официальный тизер Mercedes-Benz EQE SUV. Электрический кроссовер дебютирует на автошоу в Париже уже 16 октября и поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

[ + – ] Кроссовер презентуют на Парижском автошоу Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV не стал сюрпризом – он выполнен в типичном стиле электрокаров марки. В анфас кроссовер напоминает старшего брата EQS SUV: у него продолговатые фары и пластиковая заглушка с трехлучевой звездой на месте решетки радиатора. Ранее показали и силуэт модели – у нее элегантная покатая крыша.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут большой дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes EQE SUV 2023 также был рассекречен. На всю ширину передней панели растянут большой трехсекционный дисплей, а передние сиденья разделены высоким тоннелем.

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Электромобиль Mercedes-Benz дебютирует в двух полноприводных версиях. В варианте EQE 43 мощность составит 476 л. с., а в EQE 53 – 687 л. с.

[ + – ] Сиденья разделены высокой центральной консолью Фото: Mercedes-Benz

Обе модификации оснастят аккумуляторную батарею емкостью 90,6 кВтч от седана Mercedes EQE. Запас хода составит около 500 км, а зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно будет примерно за 15 минут.

Электрокроссовер Mercedes-Benz будет стоить примерно от 85 тыс. евро. Его конкурентами станут Audi Q8 e-tron, BMW iX, а также новый Polestar 3 от Volvo.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes обновил свои самые доступные модели, однако вскоре снимет их с производства.