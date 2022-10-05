Mercedes в последний раз обновил свои самые дешевые модели: подробности и фото

Mercedes A-Class и B-Class вскоре снимут с производства, но напоследок решили обновить. У авто изменены внешний вид и интерьер, а все бензиновые версии теперь оснащены гибридными установками.

Related video

Представлены новые Mercedes-Benz A-Class и B-Class. Самые доступные модели немецкого бренда прошли плановую модернизацию. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Узор решетки радиатора имитирует трехлучевые звезды Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Хэтчбек и седан Mercedes-Benz A-Class, а также минивэн B-Class несколько изменены внешне. У них новые бамперы и оптика, а также оригинальная решетка радиатора с узором в виде трехлучевых звезд. Заряженный Mercedes-AMG A45 S получил свежие 19-дюймовые диски.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: Mercedes-Benz

В салоне заменено рулевое колесо и установлена улучшенная мультимедийная система MBUX. Базовая комплектация пополнилась камерой заднего вида.

Важно

Обтекаемый дизайн и нет педалей: обнаружен самый редкий и необычный Гелендваген (фото)

Бензиновые турбомоторы Mercedes A-Class и B-Class объемом 1,3 и 2,0 л (136-306 л. с.) теперь дополнены 48-вольтной гибридной установкой мощностью 13 л. с. Подзаряжаемый гибрид стал мощнее – его силовая установка выдает 218 л. с.

[ + – ] В салоне установлен новый руль Фото: Mercedes-Benz

Флагманский Mercedes-AMG A45 S отныне доступен только в топовом 421-сильном исполнении, ведь от начального варианта мощностью 387 л. с. отказались.

[ + – ] Подзаряжаемый гибрид получил прибавку в мощности Фото: Mercedes-Benz

Следует отметить, что это финальные версии Mercedes-Benz A-Class и B-Class. В скором времени самые доступные модели немецкой марки снимут с производства и новые их поколения не планируются.

Ранее Фокус сообщал, что Audi также прекращает производство известных моделей и выпускает их прощальные версии.

Также мы писали, что украинец продает единственный в мире Mercedes Sbarro за 250 000 евро.