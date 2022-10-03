Обтекаемый дизайн и нет педалей: обнаружен самый редкий и необычный Гелендваген (фото)

Всего построили только три обтекаемых Mercedes G 600TE, но лишь одно авто получило 6,0-литровый V8. У внедорожника ручное управление, ведь его создали для гонщика с инвалидностью.

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В Швейцарии продается уникальный Mercedes-Benz G 600TE 1988 года. Это самый редкий и самый нестандартный вариант Гелендвагена. Подробности авто раскрыли на сайте Classic Driver.

[ + – ] Кузовные панели выполнены из легкого стекловолокна

В этом авто трудно даже узнать Mercedes-Benz G-Class. Дело в том, что внедорожник построили для ралли "Париж-Дакар" и решили заменить традиционный угловатый кузов более обтекаемым. Все кузовные панели выполнены из легкого стекловолокна.

[ + – ] Внедорожник подготовили к ралли "Париж-Дакар"

Всего в 1988 году построили три таких автомобиля и до нас дошли лишь два из них. Однако лишь этот внедорожник получил огромный 6,0-литровый V8 мощностью 331 л. с. – это был первый в истории восьмицилиндровый Гелендваген.

[ + – ] У автомобиля полностью ручное управление

Кроме того, тюнинг Гелендвагена включает усиленные оси и 450-литровый бензобак, ведь в ралли преодолеваются огромные расстояния. Еще одна интересная особенность Mercedes G 600TE – полностью ручное управление, педалей у авто нет.

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Дело в том, что внедорожник подготовили для гонщика Клея Регаццони, который в 1980 году попал в тяжелую аварию в "Формуле-1" и с тех пор передвигался на инвалидной коляске. В ралли "Париж-Дакар" ему также не повезло – внедорожник перевернулся и пришлось несколько часов ждать помощи в пустыне.

[ + – ] На внедорожнике выступал в ралли знаменитый гонщик Клей Регаццони

Клей Регаццони отремонтировал авто и хранил его до самой смерти в 2006 году. Долгое время о машине ничего не было слышно, но теперь родственники гонщика решили ее продать.

Ранее Фокус сообщал, что украинец продает единственный в своем роде Mercedes-Benz за 250 000 евро.

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