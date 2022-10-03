Обтічний дизайн і немає педалей: виявлено рідкісний і незвичайний Ґелендеваґен (фото)

Всього побудували лише три обтічні Mercedes G 600TE, але лише одне авто отримало 6,0-літровий V8. Позашляховик має ручне керування, адже його створили для перегонника з інвалідністю.

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У Швейцарії продається унікальний Mercedes Benz G 600TE 1988 року. Це рідкісний і нестандартний варіант Ґелендеваґена. Подробиці авто розкрили на сайті Classic Driver.

[ + – ] Кузовні панелі виготовлені з легкого скловолокна

У цьому авто важко навіть впізнати Mercedes-Benz G-Class. Річ у тому, що позашляховик побудували для ралі "Париж-Дакар" і вирішили замінити традиційний незграбний кузов на більше обтічний. Всі кузовні панелі виготовлені з легкого скловолокна.

[ + – ] Позашляховик підготували до ралі "Париж-Дакар"

Загалом у 1988 році побудували три такі автомобілі і до нас дійшли лише два з них. Однак лише цей позашляховик отримав величезний 6,0-літровий V8 потужністю 331 к. с. — це був перший в історії восьмициліндровий Ґелендеваґен.

[ + – ] У автомобіля повністю ручне керування

Крім того, тюнінг Ґелендеваґена включає посилені осі та 450-літровий бензобак, адже у ралі долаються величезні відстані. Ще одна цікава особливість Mercedes G 600TE — повністю ручне керування, педалей в авто немає.

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Річ у тому, що позашляховик підготували для перегонника Клея Регаццоні, який у 1980 році потрапив у тяжку аварію у "Формулі-1" і відтоді пересувався на інвалідному візку. У ралі "Париж-Дакар" йому також не пощастило — позашляховик перекинувся і довелося кілька годин чекати на допомогу в пустелі.

[ + – ] На позашляховику виступав у ралі знаменитий перегонник Клей Регаццоні

Клей Регаццоні відремонтував авто та зберігав його до самої смерті у 2006 році. Довгий час про машину нічого не чути, але тепер родичі перегонника вирішили її продати.

Раніше Фокус повідомляв, що українець продає єдиний у своєму роді Mercedes-Benz за 250 000 євро.

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