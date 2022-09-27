Вікно в капоті і 900 сил: Brabus перетворив Ґелендваґен на шалений спортивний пікап (відео)
Brabus P 900 Rocket Edition важить 2,7 тонни, але водночас розганяється до сотні за 3,7 с. Вартість пікапа складає майже 650 тисяч євро.
У Brabus представили новий проєкт на базі Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик перетворили на надпотужний занижений пікап. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецького тюнінг-ательє.
Новий Brabus P 900 Rocket Edition (саме так назвали авто) випустять лімітованим тиражем у 10 екземплярів. Ціна пікапа складає 649 638 євро.Важливо
Слід зазначити, що недавно Brabus вже створили пікап 900 XLP. Однак він орієнтований на бездоріжжя, а новий Brabus P900 Rocket Edition більше призначений для асфальту. Тому розробники відмовилися від позашляхових шин і потужних портальних мостів, а кліренс навіть на 45 мм нижче, ніж у стандартного Ґелендваґена.
Пікап Mercedes-Benz G-Class отримав карбоновий обвіс, 24-дюймові диски і капот з прозорою секцією, що дозволяє розглянути двигун. Решітка радіатора отримала діодне підсвічування.
В обробці салону використані дорога шкіра та карбон, розбавлені яскраво-червоними вставками. Усередині встановлені чотири окремі сидіння з електроприводом та вентиляцією. Для задніх пасажирів передбачено два монітори.
Тюнінг Ґелендваґена включає серйозне доопрацювання двигуна. Об'єм турбованого V8 збільшили до 4,5 л, потужність зросла до 900 к. с., а піковий момент, що крутить, — до 1050 Нм. Пікап вагою 2,7 тонни розганяється до 100 км/год за 3,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.
Новий Mercedes G-Class Brabus також отримав покращену підвіску з адаптивними амортизаторами. Крім того, встановлені збільшені до 400 мм гальма.
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