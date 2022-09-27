Окно в капоте и 900 сил: Brabus превратил Гелендваген в безумный спортивный пикап (видео)

Brabus P 900 Rocket Edition весит 2,7 тонны, но при этом разгоняется до сотни за 3,7 с. Стоимость пикапа составляет почти 650 тысяч евро.

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В Brabus представили новый впечатляющий проект на базе Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник превратили во сверхмощный заниженный пикап. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого тюнинг-ателье.

[ + – ] Пикап занизили на 45 мм Фото: brabus.com

Новый Brabus P 900 Rocket Edition (именно так назвали авто) выпустят лимитированным тиражом в 10 экземпляров. Цена пикапа составляет 649 638 евро.

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Следует отметить, что недавно в Brabus уже создали пикап 900 XLP. Однако он был ориентирован на бездорожье, а новый Brabus P 900 Rocket Edition больше предназначен для асфальта. По этой причине разработчики отказались от внедорожных шин и мощных портальных мостов, а клиренс даже на 45 мм ниже, чем у стандартного Гелендвагена.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: brabus.com

Пикап Mercedes-Benz G-Class получил карбоновый обвес, 24-дюймовые диски и капот с прозрачной секцией, позволяющей рассмотреть двигатель. Решетка радиатора получила диодную подсветку.

[ + – ] Сзади установили два отдельных кресла Фото: brabus.com

В отделке салона использованы дорогая кожа и карбон, разбавленные ярко-красными вставками. Внутри установлены четыре отдельных сиденья с электроприводом и вентиляцией. Для задних пассажиров предусмотрены два монитора.

[ + – ] Отверстие в капоте дает возможность рассмотреть мотор Фото: brabus.com

Тюнинг Гелендвагена включает серьезную доработку двигателя. Объем турбированного V8 увеличили до 4,5 л, мощность выросла до 900 л. с., а пиковый крутящий момент – до 1050 Нм. Пикап весом 2,7 тонны разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

Новый Mercedes G-Class Brabus также получил улучшенную подвеску с адаптивными амортизаторами. Кроме того, установлены увеличенные до 400 мм тормоза.

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