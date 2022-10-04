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Авто

Audi снимают с производства самые знаменитые спортивные модели: что готовят взамен (фото)

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Фото: Audi | Audi TT в 2023 году отпразднует свое 25-летие

Спрос на недешевые спортивные Audi TT и R8 серьезно упал в последние годы. Их снимут с производства в 2023 году и на прощание выпустят особые версии моделей.

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Audi сокращают свою спортивную линейку. Модели TT и R8 прекратят выпускать в 2023 году и новые их поколения не планируются. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Причиной отказа от моделей называют низкий спрос. Второе поколение Audi R8 и третья генерация ТТ продаются гораздо хуже, чем их предшественники.

Audi TT RS, Audi R8, Audi TT, суперкар Audi, спорткар Audi, Audi TT 2023, Audi R8 2023 Fullscreen
Audi TT RS Iconic Edition Celebrates получил обвес и антикрыло
Фото: Audi

Спорткар Audi TT в 2023 году отпразднует свое 25-летие. Празднование юбилея будет омрачено прекращением производства модели, но зато будет выпущена специальная версия Audi TT RS Iconic Edition Celebrates.

Новый Audi TT RS Iconic Edition Celebrates станет одновременно юбилейной и прощальной модификацией купе. Авто получит обвес, 20-дюймовые диски и заднее антикрыло, а в отделке его салона использованы кожа и алькантара.

Audi TT RS, Audi R8, Audi TT, суперкар Audi, спорткар Audi, Audi TT 2023, Audi R8 2023 Fullscreen
Audi R8 GT RWD оснащен 612-сильным V10
Фото: Audi

Автомобиль оснащен стандартным 2,5-литровым 400-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч и развить 280 км/ч. Всего выпустят только 100 таких купе стоимостью 113 050 евро.

Суперкар Audi R8 также получил финальный вариант. Купе в исполнении GT RWD получило 612-сильный V10 объемом 5,2 л и предложено только с задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

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Audi R8 снимают с производства из-за низкого спроса
Фото: Audi

Автомобиль облегчили на 20 кг, а также добавили карбоновый аэродинамический пакет и спортивные кресла. Таких Audi R8 выпустят только 333 по цене в 225 000 евро.

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Уже известно, что вместо Audi R8 в 2025 или 2026 году выпустят сверхскоростной электрический суперкар. Его мощность может превысить 1000 л. с., то есть электромобиль сможет конкурировать с Tesla Roadster.

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В салоне Audi R8 установили спортивные кресла
Фото: Audi

Электромобиль может прийти и на смену Audi TT, однако пока эта информация не подтверждена. По предварительным данным, модель заменят более крупным и тяжелым купе.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитую модель снимает с производства и Toyota — она отказывается от внедорожника FJ Cruiser.