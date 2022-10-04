Audi снимают с производства самые знаменитые спортивные модели: что готовят взамен (фото)

Спрос на недешевые спортивные Audi TT и R8 серьезно упал в последние годы. Их снимут с производства в 2023 году и на прощание выпустят особые версии моделей.

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Audi сокращают свою спортивную линейку. Модели TT и R8 прекратят выпускать в 2023 году и новые их поколения не планируются. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Причиной отказа от моделей называют низкий спрос. Второе поколение Audi R8 и третья генерация ТТ продаются гораздо хуже, чем их предшественники.

[ + – ] Audi TT RS Iconic Edition Celebrates получил обвес и антикрыло Фото: Audi

Спорткар Audi TT в 2023 году отпразднует свое 25-летие. Празднование юбилея будет омрачено прекращением производства модели, но зато будет выпущена специальная версия Audi TT RS Iconic Edition Celebrates.

Новый Audi TT RS Iconic Edition Celebrates станет одновременно юбилейной и прощальной модификацией купе. Авто получит обвес, 20-дюймовые диски и заднее антикрыло, а в отделке его салона использованы кожа и алькантара.

[ + – ] Audi R8 GT RWD оснащен 612-сильным V10 Фото: Audi

Автомобиль оснащен стандартным 2,5-литровым 400-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч и развить 280 км/ч. Всего выпустят только 100 таких купе стоимостью 113 050 евро.

Суперкар Audi R8 также получил финальный вариант. Купе в исполнении GT RWD получило 612-сильный V10 объемом 5,2 л и предложено только с задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

[ + – ] Audi R8 снимают с производства из-за низкого спроса Фото: Audi

Автомобиль облегчили на 20 кг, а также добавили карбоновый аэродинамический пакет и спортивные кресла. Таких Audi R8 выпустят только 333 по цене в 225 000 евро.

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Уже известно, что вместо Audi R8 в 2025 или 2026 году выпустят сверхскоростной электрический суперкар. Его мощность может превысить 1000 л. с., то есть электромобиль сможет конкурировать с Tesla Roadster.

[ + – ] В салоне Audi R8 установили спортивные кресла Фото: Audi

Электромобиль может прийти и на смену Audi TT, однако пока эта информация не подтверждена. По предварительным данным, модель заменят более крупным и тяжелым купе.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитую модель снимает с производства и Toyota — она отказывается от внедорожника FJ Cruiser.