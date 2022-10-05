Mercedes востаннє оновив свої найдешевші моделі: подробиці та фото

Mercedes A-Class та B-Class незабаром знімуть з виробництва, але насамкінець вирішили оновити. В авто змінено зовнішній вигляд та інтер'єр, а всі бензинові версії тепер оснащені гібридними установками.

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Представлені нові Mercedes-Benz A-Class та B-Class. Найдоступніші моделі німецького бренду пройшли планову модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Візерунок решітки радіатора імітує трипроменеві зірки Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Хетчбек і седан Mercedes-Benz A-Class, а також мінівен B-Class дещо змінені зовні. У них нові бампери й оптика, а також оригінальна решітка радіатора з візерунком у вигляді трипроменевих зірок. Заряджений Mercedes-AMG A45 S отримав нові 19-дюймові диски.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: Mercedes-Benz

У салоні замінено рульове колесо та встановлена покращена мультимедійна система MBUX. Базова комплектація поповнилася камерою заднього виду.

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Бензинові турбомотори Mercedes A-Class та B-Class об'ємом 1,3 та 2,0 л (136-306 к. с.) тепер доповнені 48-вольтною гібридною установкою потужністю 13 к. с. Гібрид, що заряджається, став потужнішим — його силова установка видає 218 к. с.

[ + – ] У салоні встановлено нове кермо Фото: Mercedes-Benz

Флагманський Mercedes-AMG A45 S відтепер доступний лише у топовому 421-сильному виконанні, адже від початкового варіанта потужністю 387 к. с. відмовилися.

[ + – ] Гібрид, що заряджається, отримав збільшення потужності Фото: Mercedes-Benz

Варто зазначити, що це фінальні версії Mercedes-Benz A-Class та B-Class. Незабаром найдоступніші моделі німецької марки знімуть із виробництва і нові покоління не плануються.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi також припиняє виробництво відомих моделей і випускає їх прощальні версії.

Також ми писали, що українець продає єдиний у світі Mercedes Sbarro за 250 тисяч євро.