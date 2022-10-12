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Авто

Lexus представил компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

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Фото: Lexus | У Lexus UX300e несколько обновлена оптика

Новому Lexus UX300e изменили салон и доработали силовую установку. Более емкая аккумуляторная батарея позволила увеличить запас хода сразу на 40%.

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Опубликованы фото нового Lexus UX300e. Компактный электрокроссовер вслед за бензиновой моделью прошел серьезную модернизацию и поступит в продажу с весны 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

Электромобиль Lexus UX300e практически не изменился внешне – разве что дизайн оптики несколько освежили. Основные изменения спрятаны внутри.

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Кроссовер получил новую батарею, увеличившую запас хода до 450 км
Фото: Lexus

В салоне Lexus UX300e 2023 появился увеличенный 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа. Он стал сенсорным – от тачпада предшественника решили отказаться. Кроме того, у кроссовера новый рычаг КПП и измененные переключатели на центральной консоли. Среди опций появилась функция доступа в салон со смартфона.

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Силовая установка Lexus UX300e серьезно доработана. Электромотор, как и прежде, развивает 204 л. с., но установлена увеличенная батарея на 72,8 кВт∙ч. Благодаря ей запас хода вырос сразу на 40% — до 450 км.

Lexus UX300e, Lexus UX, кроссовер Lexus, электромобиль Lexus, электрокроссовер Lexus Fullscreen
В салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей
Фото: Lexus

Кроме того, электромобиль Lexus получил новые задние амортизаторы Yamaha и перенастроенное рулевое управление. А усиленная шумоизоляция сделала авто тише внутри.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит компактный гибридный кроссовер для города стоимостью около 25 000 евро.