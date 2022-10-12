Lexus представив компактний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)
Новому Lexus UX300e змінили салон та доопрацювали силову установку. Ємніша акумуляторна батарея дозволила збільшити запас ходу відразу на 40%.
Опубліковано фото нового Lexus UX300e. Компактний електрокросовер слідом за бензиновою моделлю пройшов серйозну модернізацію і надійде у продаж із весни 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.
Електромобіль Lexus UX300e практично не змінився зовні — хіба дизайн оптики дещо освіжили. Основні зміни заховані усередині.
У салоні Lexus UX300e 2023 з'явився збільшений 12,3-дюймовий мультимедійний дисплей. Він став сенсорним — від попередника попередника вирішили відмовитися. Крім того, у кросовера новий важіль КПП та змінені перемикачі на центральній консолі. Серед опцій з'явилася функція доступу до салону зі смартфона.Важливо
Силова установка Lexus UX300e серйозно доопрацьована. Електромотор, як і раніше, розвиває 204 к. с., але встановлено збільшену батарею на 72,8 кВт∙год. Завдяки їй запас ходу зріс на 40% — до 450 км.
Крім того, електромобіль Lexus отримав нові задні амортизатори Yamaha та переналаштоване кермо. А посилена шумоізоляція зробила авто тихіше всередині.
Раніше Фокус повідомляв, що Lexus готує компактний гібридний кросовер для міста вартістю близько 25 000 євро.