Новий електрокросовер Mercedes розсекречено за лічені дні до прем'єри (фото)

Електромобіль Mercedes-Benz EQE SUV стане конкурентом Audi Q8 e-tron та BMW iX. На вибір запропонують версії моделі потужністю від 476 до 687 к. с.

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Опубліковано офіційний тизер Mercedes-Benz EQE SUV. Електричний кросовер дебютує на автошоу в Парижі вже 16 жовтня і надійде у продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

[ + – ] Кросовер презентують на Паризькому автошоу Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV не став сюрпризом — виконаний у типовому стилі електрокарів марки. В анфас кросовер нагадує старшого брата EQS SUV: у нього довгасті фари та пластикова заглушка з трипроменевою зіркою на місці решітки радіатора. Раніше показали і силует моделі — у неї елегантний похилий дах.

[ + – ] На всю передню панель розтягнуто великий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes EQE SUV 2023 також був розсекречений. На всю ширину передньої панелі розтягнутий великий трисекційний дисплей, а передні сидіння розділені високим тунелем.

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Електромобіль Mercedes-Benz дебютує у двох повнопривідних версіях. У варіанті EQE 43 потужність становитиме 476 к. с., а EQE 53 — 687 к. с.

[ + – ] Сидіння розділені високою центральною консоллю Фото: Mercedes-Benz

Обидві модифікації оснастять акумуляторну батарею ємністю 90,6 кВтгод від седана Mercedes EQE. Запас ходу складатиме майже 500 км, а зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна буде приблизно за 15 хвилин.

Електрокросовер Mercedes-Benz коштуватиме приблизно від 85 тис. євро. Його конкурентами стануть Audi Q8 e-tron, BMW iX, а також новий Polestar 3 від Volvo.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes оновив свої найдоступніші моделі, проте незабаром зніме їх із виробництва.