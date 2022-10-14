Як виглядає Mercedes E-Class W124 із пробігом понад 1,5 мільйона кілометрів (відео)
Mercedes E-Class W124 1993 року досі працює у таксі в Албанії. Автомобіль зарекомендував себе як дуже надійний і жодного разу не підвів свого власника.
У Албанії виявили феноменально надійний Mercedes-Benz E-Class W124. Автомобіль проїхав понад півтора мільйони кілометрів без особливих проблем. Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.
Mercedes-Benz E200 d 1993 працює в таксі в курортному місті Дуррес. Нинішній власник Луан Ніна придбав седан 15 років тому і не шкодує про це.
Mercedes E-Class W124 показав себе як надійне та невибагливе авто. Двигун та КПП у нього рідні — їх не змінювали. Єдиною несправністю за останні 15 років стала пробита прокладка головки блоку циліндрів.Важливо
Втім, слід зазначити, що албанський таксист дбає про своє авто та регулярно його обслуговує. Зараз на одометрі Mercedes E200 d 1 584 600 км, але відправляти авто на пенсію його власник поки не збирається.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz E-Class W124 вважається однією з найнадійніших моделей німецької марки. Її випускали в 1985-1996 роках і всього виробили 2,5 мільйона седанів, універсалів, кабріолетів та купе. Версія E200 d оснащена 2,0-літровим 75-сильним дизелем.
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