Як виглядає Mercedes E-Class W124 із пробігом понад 1,5 мільйона кілометрів (відео)

Mercedes E-Class W124 1993 року досі працює у таксі в Албанії. Автомобіль зарекомендував себе як дуже надійний і жодного разу не підвів свого власника.

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У Албанії виявили феноменально надійний Mercedes-Benz E-Class W124. Автомобіль проїхав понад півтора мільйони кілометрів без особливих проблем. Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.

Mercedes-Benz E200 d 1993 працює в таксі в курортному місті Дуррес. Нинішній власник Луан Ніна придбав седан 15 років тому і не шкодує про це.

[ + – ] Єдиною несправністю за останні 15 років стала пробита прокладка головки блоку циліндрів Фото: скриншот/youtube

Mercedes E-Class W124 показав себе як надійне та невибагливе авто. Двигун та КПП у нього рідні — їх не змінювали. Єдиною несправністю за останні 15 років стала пробита прокладка головки блоку циліндрів.

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Втім, слід зазначити, що албанський таксист дбає про своє авто та регулярно його обслуговує. Зараз на одометрі Mercedes E200 d 1 584 600 км, але відправляти авто на пенсію його власник поки не збирається.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz E-Class W124 вважається однією з найнадійніших моделей німецької марки. Її випускали в 1985-1996 роках і всього виробили 2,5 мільйона седанів, універсалів, кабріолетів та купе. Версія E200 d оснащена 2,0-літровим 75-сильним дизелем.

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