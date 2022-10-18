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Cadillac показав розкішного конкурента Bentley та Rolls-Royce за $300 тисяч (відео)

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Фото: General Motors | Передня частина Cadillac Celestiq декорована полірованим алюмінієм

Флагманський Cadillac Celestiq стане найдорожчою моделлю за історію американської марки. Потужний 608-сильний електрокар збиратимуть вручну.

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Опубліковано офіційні фото електрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманська модель американської марки надійде в продаж із грудня наступного року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Cadillac Celestiq коштує від 300 000 доларів — це найдорожча та найрозкішніша модель в історії американської марки. Її конкурентами стануть Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class і Rolls-Royce Ghost, хоча в них поки що немає електричних версій. Celestiq збиратимуть вручну, тому обсяги виробництва будуть невеликими. Частину деталей виготовлятимуть за допомогою 3D-принтера.

Електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новий Cadillac Celestiq, електрокар Cadillac Fullscreen
Ліфтбек відрізняється стрімким силуетом
Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Celestiq 2024

Електромобіль Cadillac Celestiq — великий п'ятиметровий ліфтбек зі стрімким силуетом і висувним заднім спойлером. На вигляд серійна модель практично не відрізняється від представленого три місяці тому концепт-кара. У авто оригінальні тоненькі фари та ліхтарі, а передня частина оздоблена полірованим алюмінієм. На вибір запропоновані колісні диски діаметром 22 або 23 дюйми.

Електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новий Cadillac Celestiq, електрокар Cadillac Fullscreen
На всю передню панель розтягнуто широкий дисплей
Фото: General Motors

Салон Cadillac Celestiq 2024

В обробці салону поєднуються дорогі шкіра та карбон. Усередині встановлено чотири окремі крісла з електроприводом, підігрівом підголівників, вентиляцією та масажем.

Електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новий Cadillac Celestiq, електрокар Cadillac Fullscreen
В обробці використані дорогі шкіра та карбон
Фото: General Motors

У салоні — цілих п'ять дисплеїв. На передню панель розтягнутий величезний 55-дюймовий екран, а ще один тачскрин замінює кнопки клімат-контролю. Заднім пасажирам передбачені два монітори в спинках крісел і свій сенсорний дисплей для керування кліматом (він у Celestiq чотиризонний).

Електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новий Cadillac Celestiq, електрокар Cadillac Fullscreen
У салоні встановлені чотири окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем
Фото: General Motors

Новий Cadillac Celestiq отримав камери замість дзеркал, потужну акустику AKG із 38 динаміками й автопілот Ultra Cruise. У панорамному даху регулюється ступінь тонування.

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Електромобіль Cadillac Celestiq |

Cadillac Celestiq 2024 побудований на платформі Ultium, як і його молодший брат Lyriq. Він отримав повний привід і два електромотори сумарною потужністю 608 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. Ліфтбек обладнано пневмопідвіскою, активними стабілізаторами та керованими задніми колесами.

Акумуляторна батарея Celestiq — одна з найбільших серед усіх легкових електрокарів. Її ємність становить 111 кВт∙год, а запас ходу перевищить 480 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors допомогли створити перший електрокросовер Honda.