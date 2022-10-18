Cadillac показал роскошного конкурента Bentley и Rolls-Royce за $300 тысяч (видео)

Флагманский Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью за всю историю американской марки. Мощный 608-сильный электрокар будут собирать вручную.

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Опубликованы официальные фото электрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманская модель американской марки поступит в продажу с декабря следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Новый Cadillac Celestiq стоит от 300 000 долларов – самая дорогая и роскошная модель в истории американской марки. Ее конкурентами станут Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost, хотя у них пока нет электрических версий. Celestiq будут собирать вручную, поэтому объемы производства будут небольшими. Часть деталей будут изготовлять с помощью 3D-принтера.

[ + – ] Лифтбэк отличается стремительным силуэтом Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Celestiq 2024

Электромобиль Cadillac Celestiq – большой пятиметровый лифтбэк со стремительным силуэтом и выдвижным задним спойлером. С виду серийная модель практически не отличается от представленного три месяца назад концепт-кара. У авто оригинальные тоненькие фары и фонари, а передняя часть отделана полированным алюминием. На выбор предложены колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут широкий дисплей Фото: General Motors

Салон Cadillac Celestiq 2024

В отделке салона сочетаются дорогие кожа и карбон. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом подголовников, вентиляцией и массажем.

[ + – ] В отделке использованы дорогие кожа и карбон Фото: General Motors

В салоне – целых пять дисплеев. На переднюю панель растянут огромный 55-дюймовый экран, а еще один тачскрин заменяет кнопки климат-контроля. Задним пассажирам предусмотрены два монитора в спинках кресел и свой сенсорный дисплей для управления климатом (он у Celestiq четырехзонный).

[ + – ] В салоне установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq получил камеры вместо зеркал, мощную акустику AKG с 38 динамиками и автопилот Ultra Cruise. В панорамной крыше регулируется степень тонировки.

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Электромобиль Cadillac Celestiq, характеристики

Cadillac Celestiq 2024 построен на платформе Ultium, как и его младший брат Lyriq. Он получил полный привод и два электромотора суммарной мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Лифтбэк оснащен пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами.

Аккумуляторная батарея Celestiq – одна из самых больших среди всех легковых электрокаров. Ее емкость составляет 111 кВт∙ч, а запас хода превысит 480 км.

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