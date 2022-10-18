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Авто

Cadillac показал роскошного конкурента Bentley и Rolls-Royce за $300 тысяч (видео)

Электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электрокар Cadillac
Фото: General Motors | Передняя часть Cadillac Celestiq декорирована полированным алюминием

Флагманский Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью за всю историю американской марки. Мощный 608-сильный электрокар будут собирать вручную.

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Опубликованы официальные фото электрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманская модель американской марки поступит в продажу с декабря следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Новый Cadillac Celestiq стоит от 300 000 долларов – самая дорогая и роскошная модель в истории американской марки. Ее конкурентами станут Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost, хотя у них пока нет электрических версий. Celestiq будут собирать вручную, поэтому объемы производства будут небольшими. Часть деталей будут изготовлять с помощью 3D-принтера.

Электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электрокар Cadillac Fullscreen
Лифтбэк отличается стремительным силуэтом
Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Celestiq 2024

Электромобиль Cadillac Celestiq – большой пятиметровый лифтбэк со стремительным силуэтом и выдвижным задним спойлером. С виду серийная модель практически не отличается от представленного три месяца назад концепт-кара. У авто оригинальные тоненькие фары и фонари, а передняя часть отделана полированным алюминием. На выбор предложены колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма.

Электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электрокар Cadillac Fullscreen
На всю переднюю панель растянут широкий дисплей
Фото: General Motors

Салон Cadillac Celestiq 2024

В отделке салона сочетаются дорогие кожа и карбон. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом подголовников, вентиляцией и массажем.

Электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электрокар Cadillac Fullscreen
В отделке использованы дорогие кожа и карбон
Фото: General Motors

В салоне – целых пять дисплеев. На переднюю панель растянут огромный 55-дюймовый экран, а еще один тачскрин заменяет кнопки климат-контроля. Задним пассажирам предусмотрены два монитора в спинках кресел и свой сенсорный дисплей для управления климатом (он у Celestiq четырехзонный).

Электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq 2024, Cadillac Celestiq, новый Cadillac Celestiq, электрокар Cadillac Fullscreen
В салоне установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем
Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq получил камеры вместо зеркал, мощную акустику AKG с 38 динамиками и автопилот Ultra Cruise. В панорамной крыше регулируется степень тонировки.

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Электромобиль Cadillac Celestiq, характеристики

Cadillac Celestiq 2024 построен на платформе Ultium, как и его младший брат Lyriq. Он получил полный привод и два электромотора суммарной мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Лифтбэк оснащен пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами.

Аккумуляторная батарея Celestiq – одна из самых больших среди всех легковых электрокаров. Ее емкость составляет 111 кВт∙ч, а запас хода превысит 480 км.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors помогли создать первый электрокроссовер Honda.

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