Cadillac показал роскошного конкурента Bentley и Rolls-Royce за $300 тысяч (видео)
Флагманский Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью за всю историю американской марки. Мощный 608-сильный электрокар будут собирать вручную.
Опубликованы официальные фото электрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманская модель американской марки поступит в продажу с декабря следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Cadillac Celestiq стоит от 300 000 долларов – самая дорогая и роскошная модель в истории американской марки. Ее конкурентами станут Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost, хотя у них пока нет электрических версий. Celestiq будут собирать вручную, поэтому объемы производства будут небольшими. Часть деталей будут изготовлять с помощью 3D-принтера.
Дизайн Cadillac Celestiq 2024
Электромобиль Cadillac Celestiq – большой пятиметровый лифтбэк со стремительным силуэтом и выдвижным задним спойлером. С виду серийная модель практически не отличается от представленного три месяца назад концепт-кара. У авто оригинальные тоненькие фары и фонари, а передняя часть отделана полированным алюминием. На выбор предложены колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма.
Салон Cadillac Celestiq 2024
В отделке салона сочетаются дорогие кожа и карбон. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом подголовников, вентиляцией и массажем.
В салоне – целых пять дисплеев. На переднюю панель растянут огромный 55-дюймовый экран, а еще один тачскрин заменяет кнопки климат-контроля. Задним пассажирам предусмотрены два монитора в спинках кресел и свой сенсорный дисплей для управления климатом (он у Celestiq четырехзонный).
Новый Cadillac Celestiq получил камеры вместо зеркал, мощную акустику AKG с 38 динамиками и автопилот Ultra Cruise. В панорамной крыше регулируется степень тонировки.Важно
Электромобиль Cadillac Celestiq, характеристики
Cadillac Celestiq 2024 построен на платформе Ultium, как и его младший брат Lyriq. Он получил полный привод и два электромотора суммарной мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Лифтбэк оснащен пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами.
Аккумуляторная батарея Celestiq – одна из самых больших среди всех легковых электрокаров. Ее емкость составляет 111 кВт∙ч, а запас хода превысит 480 км.
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