Два мотора и камеры вместо зеркал: представлен самый дорогой Cadillac за $300 000 (видео)

Новый Cadillac Celestiq станет самым дорогим авто в истории американской марки. Его конкурентами будут Bentley, Maybach и Rolls-Royce

В США презентовали новый Cadillac Celestiq. Роскошный электрокар формально является концептом, но поступит в продажу с конца 2023 либо начала 2024 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

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[ + – ] У электрокара оригинальные двухсекционные фонари Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Celestiq будет стоить около 300 тысяч долларов (как два топовых Cadillac Escalade-V), то есть бросит вызов Bentley, Maybach и Rolls-Royce. Эксклюзивное авто планируют собирать вручную по индивидуальному заказу и выпускать малыми партиями. Модель станет флагманом не только Cadillac, но и всего концерна General Motors.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Celestiq 2024

Новый Cadillac Celestiq – это большой представительский лифтбэк длиной свыше 5 м. У него граненый дизайн с длинным капотом и высокой оконной линией. Передняя часть имитирует решетку радиатора бензиновых Cadillac, а сзади обращают на себя внимание оригинальные двухсекционные фонари.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом и массажем Фото: General Motors

Салон и комплектация Cadillac Celestiq

Во внутренней отделке использованы дорогие кожа и дерево. В салоне установлены четыре отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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На всю ширину передней панели установлен огромный дисплей. Отдельные мониторы есть и у задних пассажиров — всего в салоне целых семь экранов. Оснащение также включает четырехзонный климат-контроль, камеры вместо зеркал заднего вида и оригинальную панорамную крышу с изменяемой тонировкой.

[ + – ] Cadillac Celestiq получит два мотора мощностью свыше 500 л. с.

Характеристики Cadillac Celestiq

Электрокар построен на платформе GM Ultium, как и электрокроссовер Cadillac Lyriq. Он получит полный привод и два мотора суммарной мощностью свыше 500 л. с., а его запас хода превысит 480 км.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются на европейский рынок с электрокарами, так что Celestiq должен появиться и в Европе.