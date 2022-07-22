Два мотори та камери замість дзеркал: представлений найдорожчий Cadillac за $300 000 (відео)

Новий Cadillac Celestiq стане найдорожчим авто в історії американської марки. Його конкурентами будуть Bentley, Maybach та Rolls-Royce

У США презентували новий Cadillac Celestiq. Розкішний електрокар формально є концептом, але надійде у продаж із кінця 2023 або початку 2024 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

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[ + – ] У електрокара оригінальні двосекційні ліхтарі Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Celestiq коштуватиме близько 300 тисяч доларів (як два топові Cadillac Escalade-V), тобто кине виклик Bentley, Maybach і Rolls-Royce. Ексклюзивне авто планують збирати вручну за індивідуальним замовленням та випускати малими партіями. Модель стане флагманом не лише Cadillac, а й усього концерну General Motors.

[ + – ] На всю передню панель розтягнутий дисплей Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Celestiq 2024

Новий Cadillac Celestiq — це великий представницький ліфтбек довжиною понад 5 м. Він має гранований дизайн з довгим капотом та високою віконною лінією. Передня частина імітує решітку радіатора бензинових Cadillac, а ззаду привертають увагу оригінальні двосекційні ліхтарі.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом та масажем Фото: General Motors

Салон та комплектація Cadillac Celestiq

У внутрішній обробці використані дорогі шкіра та дерево. У салоні встановлені чотири окремі сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем.

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На всю ширину передньої панелі встановлено великий дисплей. Окремі монітори є й у задніх пасажирів — всього в салоні цілих сім екранів. Оснащення також включає чотиризонний клімат-контроль, камери замість дзеркал заднього виду та оригінальний панорамний дах зі змінним тонуванням.

[ + – ] Cadillac Celestiq отримає два двигуни потужністю понад 500 к. с.

Характеристики Cadillac Celestiq

Електрокар побудований на платформі GM Ultium, як і електрокросовер Cadillac Lyriq. Він отримає повний привід та два мотори сумарною потужністю понад 500 к. с., яке запас ходу перевищить 480 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються на європейський ринок з електрокарами, тож Celestiq має з'явитися і в Європі.