Редчайший 2000-сильный суперкар Lamborghini разбили в эффектном ДТП (видео)

Lamborghini Huracan потерял управление на скорости в 200 км/ч и он дважды влетел в барьер. К счастью, водитель не пострадал, но уникальное авто серьезно повреждено.

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Серьезным ДТП закончились соревнования по драгрейсингу в Астралии. В аварию попал тюнингованный суперкар Lamborghini Huracan стоимостью свыше полумиллиона долларов. Видео инцидента появилось на странице Supercar.fails в Instagram.

[ + – ] Тюнинг Lamborghini Huracan поднял мощность до 2000 л. с.

Авария произошла во время гонки Lamborghini Huracan и доработанного Mitsuboshi Lancer Evolution. На скорости около 200 км/ч водитель потерял контроль над авто. Суперкар занесло, он врезался в отбойник и пролетел неуправляемым еще около 100 метров, пока снова не ударился в барьер.

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К счастью, гонщик серьезно не пострадал. А вот автомобилю хорошенько досталось — он серьезно поврежден. У авто разбита передняя часть и вырваны задние колеса. Ремонт Lamborghini будет сложным и недешевым.

Следует отметить, что Lamborghini Huracan серьезно доработан. Его 5,2-литровый V10 дополнен двумя турбинами, что подняло его мощность с 610 до 2000 л. с. Он разгоняется быстрее, чем болиды "Формулы-1": спринт до 100 км/ч занимает всего 1,5 с, а ¼ мили (402 м) с места он преодолевает за 7,3-7,4 с. Таких машин выпущено всего несколько штук.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился скоростной драгстер типа "Стрела". Он разгоняется до 300 км/ч всего за 7 секунд.

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