В интернете показали малоизвестный 750-сильный КрАЗ для ралли "Дакар" (фото)

Раллийный грузовик планировали оснащать двигателями мощностью до 750 л. с. и полным приводом. Это позволило бы развивать 165 км/ч на бездорожье.

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Мало кто знает, что Кременчугский автозавод в свое время имел гоночную программу. Планировалось даже участие в легендарном ралли "Дакар" и для этого даже создавали специальный КрАЗ-5173 РЕ "Самум". Историю авто рассказали на сайте Авто24.

Подготовка к ралли "Дакар" в Кременчуге велась с 2002 года. Гоночный КрАЗ "Самум" планировали подготовить к 2009 году, а создавать его помогали специалисты харьковского КБ "Морозова", занимающиеся разработкой бронетранспортеров.

[ + – ] Грузовик планировали оснащать дизелями мощностью 400 и 750 л. с. Фото: КрАЗ

Именно у БТР позаимствовали торсионную подвеску для гоночного грузовика – она идеально подходила для суровых условий пустыни. КрАЗ-5173 РЕ проектировали как полноприводной и двухосный. Колеса собирались "обуть" во внедорожную резину Michelin 14,00 R20.

В кабине появились спортивные кресла и каркас безопаности. Сзади же хранились запасные колеса и был установлен огромный 1000-литровый бак, обеспечивающий запас хода в 850 км.

[ + – ] В салоне установили спортивные сиденья и каркас безопасности Фото: КрАЗ

Проектировались две версии модели – с 400-сильным турбодизелем ЯМЗ и более мощным Deutz BMF 1015 CP на 750 л. с. и 3150 Н∙м. В последнем случае 10-тонный грузовик мог бы развивать 165 км/ч по бездорожью. КрАЗ собирались оснастить 13-ступенчатой КПП Eaton и раздаточной коробкой ZF с понижающей передачей.

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Перед тем, как выставить в соревнованиях КрАЗ "Самум", заводская команда планировала проехать "Дакар" на более простом КрАЗ-5233ВЕ мощностью 330 л. с. В 2008 году экипаж гонщика Сергея Малика прибыл на старт ралли в Лиссабон, однако гонку тогда отменили из-за террористической угрозы.

[ + – ] КрАЗ-5233ВЕ в 2008 году вышел на старт ралли "Дакар", но гонку отменили Фото: autocentre.ua

А затем начался мировой экономический кризис и о гоночной программе пришлось забыть. КрАЗ-5173 РЕ так и не построили – он остался только на чертежах.

Впрочем, Сергею Малику все же удалось выступить в ралли "Дакар" — в начале нынешнего года он принял участие в марафоне на специально подготовленном грузовике Renault.

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