В інтернеті показали маловідомий 750-сильний КрАЗ для ралі "Дакар" (фото)
Ралійну вантажівку планували обладнувати двигунами потужністю до 750 л. с. та повним приводом. Це дозволило б розвивати 165 км/год на бездоріжжі.
Мало хто знає, що Кременчуцький автозавод свого часу мав гоночну програму. Планувалася навіть участь у легендарному ралі "Дакар" і для цього навіть створювали спеціальний КрАЗ-5173 РЕ "Самум". Історію авто розповіли на сайті Авто24.
Підготовка до ралі "Дакар" у Кременчуці велася з 2002 року. Гоночний КрАЗ "Самум" планували підготувати до 2009 року, а створювати його допомагали спеціалісти харківського КБ "Морозова", які займаються розробкою бронетранспортерів.
Саме у БТР запозичили торсіонну підвіску для гоночної вантажівки – вона ідеально підходила до суворих умов пустелі. КрАЗ-5173 РЕ проектували як повнопривідний та двовісний. Колеса збиралися "взути" у позашляхову гуму Michelin 14,00 R20.
У кабіні з'явилися спортивні крісла та каркас безопаності. Позаду ж зберігалися запасні колеса і було встановлено величезний 1000-літровий бак, що забезпечує запас ходу 850 км.
Проектувалися дві версії моделі – з 400-сильним турбодизелем ЯМЗ та потужнішим Deutz BMF 1015 CP на 750 к. с. та 3150 Н∙м. В останньому випадку 10-тонна вантажівка могла б розвивати 165 км/год за бездоріжжям. КрАЗ мали намір оснастити 13-ступінчастою КПП Eaton і роздавальною коробкою ZF з понижувальною передачею.Важливо
Перед тим, як виставити у змаганнях КрАЗ "Самум", заводська команда планувала проїхати "Дакар" на простішому КрАЗ-5233ВЕ потужністю 330 к. с. У 2008 році екіпаж гонщика Сергія Малика прибув на старт ралі до Лісабона, проте гонку тоді скасували через терористичну загрозу.
А потім почалася світова економічна криза і про гоночну програму довелося забути. КрАЗ-5173 РЕ так і не збудували – він залишився лише на кресленнях.
Втім, Сергію Малику все ж таки вдалося виступити в ралі "Дакар" — на початку нинішнього року він взяв участь у марафоні на спеціально підготовленій вантажівці Renault.
Раніше Фокус розповідав, що у Кременчуці під час війни з'явився ще один виробник вантажівок.