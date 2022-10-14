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Авто

В інтернеті показали маловідомий 750-сильний КрАЗ для ралі "Дакар" (фото)

Гоночний Краз Дакар, Гоночний Краз, Краз Дакар, Краз самум, ралі дакар, КрАЗ-5173 РЕ, КрАЗ-5173 РЕ Самум
Фото: КрАЗ | КрАЗ-5173 РЕ "Самум" планували підготувати до ралі "Дакар" 2009 року

Ралійну вантажівку планували обладнувати двигунами потужністю до 750 л. с. та повним приводом. Це дозволило б розвивати 165 км/год на бездоріжжі.

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Мало хто знає, що Кременчуцький автозавод свого часу мав гоночну програму. Планувалася навіть участь у легендарному ралі "Дакар" і для цього навіть створювали спеціальний КрАЗ-5173 РЕ "Самум". Історію авто розповіли на сайті Авто24.

Підготовка до ралі "Дакар" у Кременчуці велася з 2002 року. Гоночний КрАЗ "Самум" планували підготувати до 2009 року, а створювати його допомагали спеціалісти харківського КБ "Морозова", які займаються розробкою бронетранспортерів.

Гоночний Краз Дакар, Гоночний Краз, Краз Дакар, Краз самум, ралі дакар, КрАЗ-5173 РЕ, КрАЗ-5173 РЕ Самум Fullscreen
Вантажівку планували оснащувати дизелями потужністю 400 та 750 к. с.
Фото: КрАЗ

Саме у БТР запозичили торсіонну підвіску для гоночної вантажівки – вона ідеально підходила до суворих умов пустелі. КрАЗ-5173 РЕ проектували як повнопривідний та двовісний. Колеса збиралися "взути" у позашляхову гуму Michelin 14,00 R20.

У кабіні з'явилися спортивні крісла та каркас безопаності. Позаду ж зберігалися запасні колеса і було встановлено величезний 1000-літровий бак, що забезпечує запас ходу 850 км.

Гоночний Краз Дакар, Гоночний Краз, Краз Дакар, Краз самум, ралі дакар, КрАЗ-5173 РЕ, КрАЗ-5173 РЕ Самум Fullscreen
У салоні встановили спортивні сидіння та каркас безпеки
Фото: КрАЗ

Проектувалися дві версії моделі – з 400-сильним турбодизелем ЯМЗ та потужнішим Deutz BMF 1015 CP на 750 к. с. та 3150 Н∙м. В останньому випадку 10-тонна вантажівка могла б розвивати 165 км/год за бездоріжжям. КрАЗ мали намір оснастити 13-ступінчастою КПП Eaton і роздавальною коробкою ZF з понижувальною передачею.

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Перед тим, як виставити у змаганнях КрАЗ "Самум", заводська команда планувала проїхати "Дакар" на простішому КрАЗ-5233ВЕ потужністю 330 к. с. У 2008 році екіпаж гонщика Сергія Малика прибув на старт ралі до Лісабона, проте гонку тоді скасували через терористичну загрозу.

Гоночний Краз Дакар, Гоночний Краз, Краз Дакар, Краз самум, ралі дакар, КрАЗ-5173 РЕ, КрАЗ-5173 РЕ Самцум Fullscreen
КрАЗ-5233ВЕ у 2008 році вийшов на старт ралі "Дакар", але гонку відмінили
Фото: autocentre.ua

А потім почалася світова економічна криза і про гоночну програму довелося забути. КрАЗ-5173 РЕ так і не збудували – він залишився лише на кресленнях.

Втім, Сергію Малику все ж таки вдалося виступити в ралі "Дакар" — на початку нинішнього року він взяв участь у марафоні на спеціально підготовленій вантажівці Renault.

Раніше Фокус розповідав, що у Кременчуці під час війни з'явився ще один виробник вантажівок.