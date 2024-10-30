На продаж виставили найстаріше гоночне авто у світі (фото)

Panhard-Levassor Type B1 M4E створили для перегонів Париж-Амстердам-Париж 1898 року. Його 8-сильний мотор дозволяє розвивати швидкість понад 40 км/год.

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У Лондоні продається унікальний Panhard-Levassor Type B1 1898 року. За вінтажне авто планують отримати 1 375 000 фунтів стерлінгів ($1,79 мільйона). Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який продає авто.

Авто створили для перегонів Париж-Амстердам-Париж Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Panhard-Levassor Type B1 M4E Voiture de Course (саме така повна назва моделі) обумовлена не тільки її віком. Це найстаріше гоночне авто у світі, яке збереглося до наших днів.

Для перегонів Париж-Амстердам-Париж 1898 року виготовили лише сім гоночних Panhard-Levassor Type B1 M4E. Один із них виграв змагання, проїхавши дистанцію за 33 години 4 хвилини і 34 секунди із середньою швидкістю 43,3 км/год.

Автомобіль пройшов реєстрацію Фото: RM Sotheby's

Для свого часу Panhard-Levassor Type B1 M4E був доволі прогресивним. Авто оснащене 2,1-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном та алюмінієвою коробкою передач.

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Після перегонів авто певний час зберігали на фабриці Panhard-Levassor, адже не хотіли розкривати його секретів. Пізніше авто неодноразово змінювало власників – зберігалося у приватних колекціях та експонувалося в кількох музеях.

2,1-літровий мотор розвиває 8 сил Фото: RM Sotheby's

У 90-х роках Panhard-Levassor Type B1 пройшов повну реставрацію, після чого кілька разів брав участь у пробігу ретроавто Лондон-Брайтон.

До речі, нещодавно на продаж виставили знамениту ралійну Subaru Impreza 90-х років.

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