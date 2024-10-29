Стара Subaru Impreza 90-х продається за ціною нового Rolls-Royce (фото)

Subaru Impreza WRC успішно виступала в ралі в 90-х роках. Гоночна версія седана доопрацьована спеціалістами британської компанїі Prodrive і оснащена 325-сильним турбомотором.

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У Великій Британії виставили на продаж Subaru Impreza 1993 року. За седан планують отримати 390 000 фунтів стерлінгів ($506 000) – як за новий Rolls-Royce Cullinan. Про це повідомляє сайт Motor1.

Седан підготували спеціалісти Prodrive

Річ у тім, що з молотка піде ралійна Subaru Impreza WRC. Виготовили лише кілька десятків таких авто і вони дуже цінуються колекціонерами. Команда Subaru у 90-х тричі вигравала чемпіонат світу з ралі у командному заліку, а зірковий британський гонщик Колін МакРей у 1995 році став чемпіоном.

Автомобіль відреставрували в 2020 році

Конкретно ця Subaru Impreza WRC не брала безпосередньо участь у чемпіонаті світу з ралі, але використовувалася Коліном МакРеєм у якості тестового авто з 1993 по 1996 рік.

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Повнопривідна Subaru Impreza WRC розроблена разом із британською компанією Prodrive. Седан оснащений 2,0-літровим опозитним турбомотором на 325 к. с. і 440 Нм, а також 5-ступінчастою механічною КПП. У нього гоночна підвіска і каркас безпеки в салоні.

Під капотом встановлено опозитний 325-сильний турбомотор

Автомобіль має налаштування для асфальтових етапів ралі. У 2020 році воно пройшло повну реставрацію.

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