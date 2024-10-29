В Україну приїхав дуже рідкісний спортивний седан BMW 90-х (фото)

Виготовлено лише 342 седани BMW Alpina B3 3.2. Автомобіль оснащений 265-сильною шісткою та здатен розігнатися до сотні за 6 с і розвинути 255 км/год.

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До України привезли раритетний седан BMW 3 Series E36 у зарядженій версії від Alpina. Авто є справжнім раритетом. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Річ у тім, що з 1996 по 1999 рік виготовили лише 342 BMW Alpina B3 3.2 (саме так назвали седан). У 90-х роках продукція Alpina була малосерійною, тому зараз ці автомобілі цінуються колекціонерами. Модель займала нішу між стандартним BMW 3 Series E36 та зарядженим M3.

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Головна відмінність седана ховається під капотом – там встановили 3,2-літрову рядну шістку на 265 к. с. і 330 Н∙м. BMW Alpina B3 3.2 здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 255 км/год. Також доопрацьовані ходова та гальма автомобіля.

Відрізнити Alpina B3 3.2 від BMW 3 Series E36 можна за скромним обвісом та мініатюрним заднім спойлером. Також авто отримало фірмові диски Alpina, а його боковини прикрашені золотистим орнаментом. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

До речі, разом із цим седаном до Україний приїхав і універсал BMW 3 Series Alpina.

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