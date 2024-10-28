Зірка 80-х: в Україну привезли культовий суперкар Ferrari (відео)

Ferrari Testarossa — один із найзнаменитіших суперкарів 80-х. Авто оснащене опозитним 12-циліндровим двигуном і здатне розвинути 290 км/год.

Related video

В Україну приїхав знаменитий суперкар Ferrari Testarossa. Культове купе помітили в Києві на автовозі. Відео з ним опублікував на Facebook блогер Roma Urraco.

За його даними, це перший Ferrari Testarossa в Україні. Суперкар пофарбований у фірмовий червоний колір Rosso Corsa та має коричневий салон.

Важливо

Новий BMW M5 та електричний Maybach: які елітні авто нещодавно з'явилися в Україні (фото)

Як відомо, суперкар Ferrari Testarossa – одна із найбільш легендарних спортивних моделей 80-х років та головний конкурент Lamborghini Countach. Авто стало символом епохи яппі і знялося в десятках фільмів.

Суперкар помітили в Києві на евакуаторі Фото: Скріншот

Двомісне середньомоторне купе випускали з 1984 по 1991 рік і всього зібрали 7177 авто. Середня ціна Ferrari Testarossa в наш час становить приблизно 150 000 доларів.

Купе Ferrari Testarossa оснащали опозитним 12-циліндровим двигуном об’ємом 4,9 л, який в різні роки розвивав від 370 до 390 сил. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7-6 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

Раніше в Києві бачили італійського конкурента BMW M3 із двигуном Ferrari.

Також Фокус розповідав про найшвидший суперкар Ferrari.