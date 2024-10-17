У Києві засвітився італійський конкурент BMW M3 із двигуном Ferrari (фото)

Спортивний седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснащений 510-сильним V6 твін-турбо розробки Ferrari. Він здатен розігнатися до сотні за 3,9 с і розвинути 307 км/год.

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У Києві сфотографували седан Alfa Romeo Giulia 2017 року в топовій зарядженій версії Quadrifoglio. Спортивна модель є рідкістю в Україні. Її світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Головна "фішка" Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ховається під капотом. Спортивний седан оснащений 2,9-літровим V6 твін-турбо, розробленим спеціалістами Ferrari. Він розвиває 510 к. с. і 600 Н∙м.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio здатна розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 307 км/год. Із такими характеристиками італійський седан є конкурентом BMW M3 та Mercedes-AMG C63.

Автомобіль випускали із 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП, а за доплату пропонували повний привід. Звісно ж, доопрацьована ходова седана та встановлені збільшені гальма і 19-дюймові диски з низкопрофільною гумою.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Alfa Romeo

Відрізнити варіант Quadrifoglio від стандартної Alfa Romeo Giulia можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, спойлером і чотирма вихлопними трубами. У салоні з’явилися спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використані шкіра та карбон.

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