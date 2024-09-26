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Авто

Непоказний раритет: у Києві помітили маловідомого конкурента BMW M3 від Volvo (фото)

Volvo S60 R, Volvo S60, Volvo S60 2006, седан Volvo
Фото: Topcars UA | Volvo S60 R — 300-сильний заряджений варіант седана

Заряджений седан Volvo S60 R оснащений 300-сильним турбомотором і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с. Спортивна модель зовні майже не відрізняється від стандартного S60.

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У Києві сфотографували Volvo S60 2006 року в зарядженій R-версії. Такий спортивний седан є раритетом на українських дорогах. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volvo S60 R 2006, Volvo S60, Volvo S60 2006, седан Volvo Fullscreen
На кришці багажника є мініатюрний спойлер
Фото: Topcars UA

Седан Volvo S60 R став наступником моделі 850 R і позиціонувався, як шведський конкурент BMW M3 та Audi S4. Модель випускали невеликими серіями і про неї не всі знали.

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У салоні встановлені спортивні крісла
Фото: Volvo

Volvo S60 R оснащений 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 300 к. с. і 400 Н∙м. Модель пропонували з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП.

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Спортивний седан Volvo здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, доопрацьована підвіска авто та встановлені збільшені гальма.

Volvo S60 2006, Volvo S60, седан Volvo Fullscreen
Седан оснащений особливими 17-дюймовими дисками
Фото: Topcars UA

Примітно, що заряджена версія зовні мало чим відрізняється від стандартного Volvo S60. Седан отримав інакші бампери, скромний обвіс, майже непомітний спойлер та особливі 17-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні передні сидіння.

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