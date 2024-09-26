Непоказний раритет: у Києві помітили маловідомого конкурента BMW M3 від Volvo (фото)

Заряджений седан Volvo S60 R оснащений 300-сильним турбомотором і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с. Спортивна модель зовні майже не відрізняється від стандартного S60.

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У Києві сфотографували Volvo S60 2006 року в зарядженій R-версії. Такий спортивний седан є раритетом на українських дорогах. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Volvo S60 R став наступником моделі 850 R і позиціонувався, як шведський конкурент BMW M3 та Audi S4. Модель випускали невеликими серіями і про неї не всі знали.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Volvo

Volvo S60 R оснащений 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 300 к. с. і 400 Н∙м. Модель пропонували з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП.

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Спортивний седан Volvo здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, доопрацьована підвіска авто та встановлені збільшені гальма.

Примітно, що заряджена версія зовні мало чим відрізняється від стандартного Volvo S60. Седан отримав інакші бампери, скромний обвіс, майже непомітний спойлер та особливі 17-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні передні сидіння.

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