Їх випустили лише 660: в Україну привезли найшвидший універсал у світі (фото)

Спортивний універсал Audi RS6 Avant GT оснащений 630-сильним V8 твін-турбо. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 305 км/год.

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В Україну приїхав ексклюзивний заряджений універсал Audi RS6 Avant GT. Його презентували на початку 2024 року і випустили лімітованою серією з 660 машин. Авто з'явилося у Хмельницькому, повідомляє Auto-Consulting.

Новий Audi RS6 Avant GT — ексклюзивна версія моделі вартістю понад 220 000 євро. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо доопрацьований і розвиває 630 к. с. та 850 Н∙м.

Універсал оснащений 630-сильним V8 твін-турбо Фото: Auto-consulting Розгін до сотні займає 3,3 с Фото: Auto-consulting

Із 8-ступінчастим автоматом спортивний універсал Audi здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год — за 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 305 км/год. Це найшвидший універсал у світі, який цілком може змагатися із суперкарами.

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Audi RS6 GT отримав новий міжосьовий диференціал, а також спортивний вихлоп, регульовану пневмпопідвіску і карбоново-керамічні гальма.

Від стандартного Audi RS6 Avant варіант GT відрізняється особливою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами та збільшеним спойлером на даху. Крім того, з’явилися карбоновий декор і 22-дюймові диски.

Універсал отримав спортивні крісла Фото: Auto-consulting Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: Auto-consulting

Салон Audi RS6 Avant GT оздоблений карбоном і алькантарою. Універсал отримав спортивні передні сидіння, а його комплектація включає матричну оптику, проєкцію на лобове скло, панорамний дах і потужну акустику Bang&Olufsen.

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