Понад 700 сил і ціна 6 мільйонів: в Україні з'явився новий BMW M5 2024 (фото)

Новий BMW M5 G90 отримав 727-сильну гібридну установку. Спортивний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год.

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В Україну приїхав перший заряджений седан BMW M5 нового покоління. Спортивне авто сфотографували у Львові, а його світлини опублікували на сторінці lviv.top.cars у Instagram.

Седан отримав 727-сильну установку Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новий BMW M5 в Україні коштує понад 6 мільйонів гривень. Наразі доступний лише седан, хоча в лінійку моделі нещодавно повернувся універсал.

Седан BMW M5 G90 (саме такий індекс моделі) став гібридом. Силову установку з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором запозичили в BMW XM.

Седан розганяється до сотні за 3,5 с Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

У BMW M5 вона розвиває 727 к. с. та 1000 Н∙м. Седан суттєво поважчав (його маса – 2445 кг), тому розгін у нього повільніший, аніж у попередника – 3,5 с до 100 км/год. Максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 305 км/год.

Зате велика батарея на 18,6 кВт∙год дозволяє проїхати 69 км на електротязі, а витрата пального в комбінованому циклі становить 1,7 л на 100 км.

Авто може проїхати 69 км на електротязі Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Звісно ж, ходова BMW M5 G90 доопрацьована, а повний привід доповнений спеціальним задньопривідним режимом для дрифту. Крім того, авто отримало адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.

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Новий BMW M5 вирізняється агресивним гранчастим дизайном та має особливі бампери, обвіс, спойлер і розширені крила.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: BMW

У салоні BMW M5 2024 встановлені спортивні кермо та сидіння. В оздобленні використані шкіра та карбон.

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