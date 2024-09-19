Понад 700 сил і ціна 6 мільйонів: в Україні з'явився новий BMW M5 2024 (фото)
Новий BMW M5 G90 отримав 727-сильну гібридну установку. Спортивний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год.
В Україну приїхав перший заряджений седан BMW M5 нового покоління. Спортивне авто сфотографували у Львові, а його світлини опублікували на сторінці lviv.top.cars у Instagram.
Новий BMW M5 в Україні коштує понад 6 мільйонів гривень. Наразі доступний лише седан, хоча в лінійку моделі нещодавно повернувся універсал.
Седан BMW M5 G90 (саме такий індекс моделі) став гібридом. Силову установку з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором запозичили в BMW XM.
У BMW M5 вона розвиває 727 к. с. та 1000 Н∙м. Седан суттєво поважчав (його маса – 2445 кг), тому розгін у нього повільніший, аніж у попередника – 3,5 с до 100 км/год. Максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 305 км/год.
Зате велика батарея на 18,6 кВт∙год дозволяє проїхати 69 км на електротязі, а витрата пального в комбінованому циклі становить 1,7 л на 100 км.
Звісно ж, ходова BMW M5 G90 доопрацьована, а повний привід доповнений спеціальним задньопривідним режимом для дрифту. Крім того, авто отримало адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.Важливо
Новий BMW M5 вирізняється агресивним гранчастим дизайном та має особливі бампери, обвіс, спойлер і розширені крила.
У салоні BMW M5 2024 встановлені спортивні кермо та сидіння. В оздобленні використані шкіра та карбон.
До речі, нещодавно на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг помітили лімітований BMW з України.
Також Фокус розповідав, що в Києві з'явився 830-сильний гібридний суперкар Ferrari.