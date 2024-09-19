Более 700 сил и цена 6 миллионов: в Украине появился новый BMW M5 2024 (фото)

Новый BMW M5 G90 получил 727-сильную гибридную установку. Спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 305 км/ч.

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В Украину приехал первый заряженный седан BMW M5 нового поколения. Спортивное авто сфотографировали во Львове, а его фотографии опубликовали на странице lviv.top.cars в Instagram.

Седан получил 727-сильную установку Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новый BMW M5 в Украине стоит более 6 миллионов гривен. Пока доступен только седан, хотя в линейку модели недавно вернулся универсал.

Седан BMW M5 G90 (именно такой индекс модели) стал гибридом. Силовую установку с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором позаимствовали у BMW XM.

Седан разгоняется до сотни за 3,5 с Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

У BMW M5 она развивает 727 л. с. и 1000 Н∙м. Седан существенно потяжелел (его масса — 2445 кг), поэтому разгон у него медленнее, чем у предшественника — 3,5 с до 100 км/ч. Максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 305 км/ч.

Зато большая батарея на 18,6 кВт∙ч позволяет проехать 69 км на электротяге, а расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,7 л на 100 км.

Авто может проехать 69 км на электротяге Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Конечно же, ходовая BMW M5 G90 доработана, а полный привод дополнен специальным заднеприводным режимом для дрифта. Кроме того, авто получило адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса.

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Новый BMW M5 отличается агрессивным граненым дизайном и имеет особые бамперы, обвес, спойлер и расширенные крылья.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: BMW

В салоне BMW M5 2024 установлены спортивные руль и сиденья. В отделке использованы кожа и карбон.

Кстати, недавно на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг заметили лимитированный BMW из Украины.

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