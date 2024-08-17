Семейный спорткар: представлен новый универсал BMW M5 Touring (фото)

Новый BMW M5 Touring оснащен 727-сильной гибридной установкой. Универсал способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч, а также может проехать 67 км

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Линейка BMW M5 2025 расширена — к спортивному седану присоединился универсал Touring. Его презентовали на шоу ретроавто в Калифорнии, а продажи модели стартуют в ноябре по цене от $122 675. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте BMW.

Как и седан BMW M5 G60, версия Touring оснащена гибридной установкой. 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 727 л.с. и 1000 Нм.

Заряженный универсал узнается по расширенным крыльям, обвесу и четырем выхлопным трубам Фото: BMW

Универсал BMW M5 Touring способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 305 км/ч.

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К тому же, батарея на 14,8 кВт∙ч позволяет преодолеть до 67 км на электротяге. Расход топлива составляет 2 л/100 км в комбинированном режиме и 10,9 л/100 км — с разряженной батареей.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: BMW

Новый BMW M5 Touring получил полный привод со специальным заднеприводным режимом для дрифта. Также установлены адаптивные амортизаторы, управляемые задние колеса и увеличенные тормоза.

Объем багажника составляет 500-1630 л Фото: BMW

От стандартного универсала BMW 5 Series заряженный вариант отличается измененной решеткой радиатора, расширенными крыльями, обвесом и 20-дюймовыми дисками. Сзади обращают на себя внимание спойлер, диффузор и четыре выхлопные трубы.

BMW M5 оснащен 727-сильной гибридной установкой Фото: BMW

В салоне установлены спортивные руль и кресла. BMW M5 Touring — практичное спортивное авто с просторным салоном и большим (500-1630 л) багажником. Комплектацию пополнили панорамная крыша и 655-ваттная акустика Bowers & Wilkins.

Кстати, на этом же ретрошоу дебютировал 920-сильный гибридный преемник Lamborghini Huracan.

Также Фокус рассказывал, что в Калифорнии дебютировал роскошный кабриолет Maybach.