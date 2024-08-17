Три электромотора и 920 сил: презентован преемник Lamborghini Huracan (фото)

Суперкар Lamborghini Temerario получил 920-сильную гибридную установку. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 343 км/ч, а также может передвигаться на электротяге.

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В Монтерее (США) на шоу ретроавто презентовали новый Lamborghini Temerario. Сверхмощный гибридный суперкар приходит на смену модели Huracan. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lamborghini.

Суперкар сохранил знакомый клиновидный силуэт Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Temerario сохраняет фирменный клиновидный дизайн с заостренным "носом". Вместе с тем, купе наделили чертами старшего Lamborghini Revuelto: у него широкие воздухозаборники в боковинах и высоко посаженные сопла выхлопной системы.

В основе суперкара лежит алюминиевое шасси, а кузовные панели изготовлены из карбона. Lamborghini Temerario несколько крупнее предшественника и тяжелее за счет гибридной установки — 1690 кг.

Купе получило 920-сильную гибридную установку Фото: Lamborghini

За доплату доступен пакет Alleggerita, который позволяет увеличить прижимную силу на 158% и уменьшает массу за счет карбоновых колес и титанового выхлопа.

В салоне Lamborghini Temerario также прослеживается родство с моделью Revuelto. Суперкар получил виртуальный щиток приборов, портретный тачскрин мультимедиа и отдельный экран для переднего пассажира. Также интерьер стал более просторным.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Temerario получил совершенно новую силовую установку. Бензиновый 4,0-литровый V8 твин-турбо от кроссовера Urus доработали, и теперь он развивает 800 л. с. при 9750 об/мин. Вместе с ним работают сразу три 150-сильных электромотора: два на передней оси и один — на задней.

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Суммарная отдача составляет 920 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,7 с и развивать 343 км/ч. К тому же, небольшая батарея на 3,8 кВт∙ч позволяет преодолеть 3,5 км на электротяге, а средний расход топлива составляет 11,8 л/100 км.

Салон купе просторнее, чем у предшественника Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Temerario сохраняет полный привод, однако имеет специальный заднеприводный режим для дрифта. Карбоново-керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 32 м.

Кстати, в Монтерее показали публике и малоизвестный суперкар Honda 80-х годов с оригинальным дизайном.

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