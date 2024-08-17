Три электромотора и 920 сил: презентован преемник Lamborghini Huracan (фото)
Суперкар Lamborghini Temerario получил 920-сильную гибридную установку. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 343 км/ч, а также может передвигаться на электротяге.
В Монтерее (США) на шоу ретроавто презентовали новый Lamborghini Temerario. Сверхмощный гибридный суперкар приходит на смену модели Huracan. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lamborghini.
Суперкар Lamborghini Temerario сохраняет фирменный клиновидный дизайн с заостренным "носом". Вместе с тем, купе наделили чертами старшего Lamborghini Revuelto: у него широкие воздухозаборники в боковинах и высоко посаженные сопла выхлопной системы.
В основе суперкара лежит алюминиевое шасси, а кузовные панели изготовлены из карбона. Lamborghini Temerario несколько крупнее предшественника и тяжелее за счет гибридной установки — 1690 кг.
За доплату доступен пакет Alleggerita, который позволяет увеличить прижимную силу на 158% и уменьшает массу за счет карбоновых колес и титанового выхлопа.
В салоне Lamborghini Temerario также прослеживается родство с моделью Revuelto. Суперкар получил виртуальный щиток приборов, портретный тачскрин мультимедиа и отдельный экран для переднего пассажира. Также интерьер стал более просторным.
Суперкар Lamborghini Temerario получил совершенно новую силовую установку. Бензиновый 4,0-литровый V8 твин-турбо от кроссовера Urus доработали, и теперь он развивает 800 л. с. при 9750 об/мин. Вместе с ним работают сразу три 150-сильных электромотора: два на передней оси и один — на задней.Важно
Суммарная отдача составляет 920 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,7 с и развивать 343 км/ч. К тому же, небольшая батарея на 3,8 кВт∙ч позволяет преодолеть 3,5 км на электротяге, а средний расход топлива составляет 11,8 л/100 км.
Новый Lamborghini Temerario сохраняет полный привод, однако имеет специальный заднеприводный режим для дрифта. Карбоново-керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 32 м.
Кстати, в Монтерее показали публике и малоизвестный суперкар Honda 80-х годов с оригинальным дизайном.
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