В Киеве заметили новейший суперкар Lamborghini за $280 000 (фото)

Lamborghini Huracan Tecnica является самой экстремальной версией купе. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

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В Киеве на одной из АЗС заметили лимитированный суперкар Lamborghini Huracan Tecnica. Эта одна из самых мощных модификаций этой модели. Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

Lamborghini Huracan Tecnica построен на базе заднеприводной версии суперкара. Эта модификация отличается уникальным оформлением экстерьера и управляемыми задними колесами.

Суперкар окрашен в желтый цвет Giallo Inti, а многие аэродинамические элементы изготовлены из карбона. Пока это первый подобный автомобиль, замеченный в Украине.

Lamborghini Huracan Tecnica окрашен в желтый цвет Giallo Inti Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

Еще одной особенностью Lamborghini Huracan Tecnica является продвинутая активная аэродинамика. Передний сплиттер и заднее антикрыло могут менять углы своего наклона в зависимости от ситуации на дороге.

Lamborghini Huracan Tecnica оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

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Стоимость Lamborghini Huracan Tecnica в некоторых странах начинается с $280 000. С учетом растаможки, доставки и прочих расходов суперкар мог обойтись владельцу более чем в $350 000.

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