Раритет из 90-х: в Украине заметили нетипичный спорткар Porsche (фото)

Porsche 968 — последний переднемоторный спорткар немецкой марки. Кабриолет оснащен 3,0-литровым 240-сильным двигателем и развивает 245 км/ч.

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В Киеве сфотографировали редкий Porsche 968 Cabriolet. Такой автомобиль – один-единственный в Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Спорткар оснащен 240-сильной четверкой

В Украине зарегистрировано несколько Porsche 968, но практически все они – купе. Сама по себе модель – довольно редкая. Всего с 1991 по 1995 год выпущено 12 780 Porsche 968, из которых кабриолетов было 4386.

Porsche 968 узнается по круглым фарам в стиле модели 911

Porsche 968 — нетипичная для марки модель с передним расположением двигателем. Он стал финальным представителем линейке недорогих переднемоторных спорткаров Porsche. По сути, он является глубоко модернизированным Porsche 944. От предшественника авто отличается более элегантным дизайном с круглыми фарами в духе Porsche 911.

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Кабриолет Porsche 968 оснащен четырехцилинлровым двигателем непривычно большого объема – 3,0 л. Мотор развивает 240 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП Tiptronic.

Салон кабриолета отделан кожей

Спорткар Porsche 968 разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и развивает 245 км/ч. В линейке также была более быстрая версия с 5-ступенчатой механической КПП и 305-сильный вариант Turbo S.

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