В Киеве заметили эксклюзивный тюнингованный суперкар Ferrari (фото)

Четырехместный Ferrari 612 Scaglietti выпускали с 2004 по 2011 годы и всего собрали немногим более 3000 авто. 540-сильный суперкар способен развить 320 км/ч.

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В Киеве сфотографировали уникальный суперкар Ferrari 612 Scaglietti 2008 года. Купе получило эксклюзивный тюнинг. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Доработки для авто подготовили специалисты итальянского ателье Imola Racing. Такие тюнингованные суперкары Ferrari — большая редкость, и в Украине зарегистрировано лишь одно подобное купе.

Тюнинг Ferrari 612 Scaglietti от Imola Racing включает карбоновые аэродинамический обвес и спойлер на крышке багажника. Кроме того, установлены особые золотистые колесные диски.

Ferrari 612 Scaglietti — спортивно-туристическое купе, выпускавшееся с 2004 по 2011 годы. Всего собрано немногим более 3000 таких авто.

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Элегантный дизайн Ferrari 612 Scaglietti разработан в известном ателье Pininfarina под руководством стилиста Кена Окуямы. От собратьев модель отличается четырехместным салоном и большим багажником.

Суперкар Ferrari оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 540 л. с. и предлагался с 6-ступенчатыми механической или роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4 с и развивает 320 км/ч.

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