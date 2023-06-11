У Києві помітили ексклюзивний тюнінгований суперкар Ferrari (фото)

Чотиримісний Ferrari 612 Scaglietti випускали з 2004 по 2011 роки і всього зібрали трохи більше 3000 автомобілів. 540-сильний суперкар здатний розвинути 320 км/год.

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У Києві сфотографували унікальний суперкар Ferrari 612 Scaglietti 2008 року. Купе отримало ексклюзивний тюнінг. Знімки авто з'явилися на сторінці topcars_ua в Instagram.

Доопрацювання для авто підготували фахівці італійського ательє Imola Racing. Такі тюнінговані суперкари Ferrari — велика рідкість, і в Україні зареєстровано лише одне подібне купе.

Тюнінг Ferrari 612 Scaglietti від Imola Racing включає карбонові аеродинамічний обвіс та спойлер на кришці багажника. Крім того, встановлені спеціальні золотисті колісні диски.

Ferrari 612 Scaglietti — спортивно-туристичне купе, яке випускалося з 2004 по 2011 роки. Загалом зібрано трохи більше 3000 таких авто.

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Елегантний дизайн Ferrari 612 Scaglietti розроблений у відомому ательє Pininfarina під керівництвом стиліста Кена Окуями. Від побратимів модель відрізняється чотиримісним салоном та великим багажником.

Суперкар Ferrari оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 540 к. с. і пропонувався з 6-ступінчастою механічною або роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4 секунди і розвиває 320 км/год.

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