Сім місць та 835 сил: в Україну привезли новітній американський електропозашляховик (фото)

Електричний позашляховик Rivian R1S оснащений чотирма двигунами загальною потужністю 835 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3 с і може проїхати 517 км без підзарядки.

Related video

У Києві помітили новий Rivian R1S 2023. Це перший такий електропозашляховик в Україні, повідомляє сайт ТопЖир.

Електромобіль Rivian R1S – друга модель молодої американської компанії, що надійшла у виробництво із серпня 2022 року. В основі позашляховика лежить пікап Rivian R1T, який нещодавно також з'явився в Україні.

Електрокар оснащений чотирма двигунами загальною потужністю 835 к. с. Фото: Topcars UA

Новий Rivian R1S з дизайну повторює побратима – у двох моделей повністю ідентична передня частина. Позашляховик дещо компактніший за пікапа (досягає 5,1 м у довжину), але зате є семимісним.

Швидше за все, в Україну привезли флагманський варіант із чотирма моторами, що сумарно розвивають 835 к. с. та 1230 Нм. Справа в тому, що менш потужні версії почали випускати лише у травні. Такий електромобіль Rivian R1S розганяється до 100 км/год за 3 секунди і розвиває 201 км/год.

Акумуляторна батарея на 135 кВт∙год забезпечує запас ходу 517 км. Пізніше маємо запропонувати батареєю на 180 кВт∙год – з нею можна буде проїхати близько 630-640 км без підзарядки.

Важливо

В Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км (фото)

В арсеналі авто – повний привід із функцією векторизації тяги та пневмопідвіска, що дозволяє збільшити кліренс з 200 до 370 мм. Позашляховик відрізняється гарною прохідністю та долає броди глибиною до 90 см.

Ціна 835-сильного Rivian R1S стартує з 84 500 доларів Фото: Topcars UA

У 835-сильному виконанні ціна Rivian R1S складає від 84500 доларів. До речі, нещодавно таке авто придбали собі Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.

Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні з'явився флагманський кросовер BMW.

Також ми писали, що в Україну привезли новий позашляховик Toyota Sequoia 2023 року.