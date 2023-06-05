Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Сім місць та 835 сил: в Україну привезли новітній американський електропозашляховик (фото)

Rivian R1S, новий Rivian R1S, Rivian R1S 2023, електромобіль Rivian
Фото: Topcars UA | Rivian R1S — надпотужний електричний позашляховик

Електричний позашляховик Rivian R1S оснащений чотирма двигунами загальною потужністю 835 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3 с і може проїхати 517 км без підзарядки.

Related video

У Києві помітили новий Rivian R1S 2023. Це перший такий електропозашляховик в Україні, повідомляє сайт ТопЖир.

Електромобіль Rivian R1S – друга модель молодої американської компанії, що надійшла у виробництво із серпня 2022 року. В основі позашляховика лежить пікап Rivian R1T, який нещодавно також з'явився в Україні.

Rivian R1S 2023, Rivian R1S, новий Rivian R1S, електромобіль Rivian Fullscreen
Електрокар оснащений чотирма двигунами загальною потужністю 835 к. с.
Фото: Topcars UA

Новий Rivian R1S з дизайну повторює побратима – у двох моделей повністю ідентична передня частина. Позашляховик дещо компактніший за пікапа (досягає 5,1 м у довжину), але зате є семимісним.

Швидше за все, в Україну привезли флагманський варіант із чотирма моторами, що сумарно розвивають 835 к. с. та 1230 Нм. Справа в тому, що менш потужні версії почали випускати лише у травні. Такий електромобіль Rivian R1S розганяється до 100 км/год за 3 секунди і розвиває 201 км/год.

новий Rivian R1S, Rivian R1S, Rivian R1S 2023, електромобіль Rivian Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 517 км
Фото: Topcars UA

Акумуляторна батарея на 135 кВт∙год забезпечує запас ходу 517 км. Пізніше маємо запропонувати батареєю на 180 кВт∙год – з нею можна буде проїхати близько 630-640 км без підзарядки.

Важливо
В Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км (фото)
В Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км (фото)

В арсеналі авто – повний привід із функцією векторизації тяги та пневмопідвіска, що дозволяє збільшити кліренс з 200 до 370 мм. Позашляховик відрізняється гарною прохідністю та долає броди глибиною до 90 см.

Салон Rivian R1S, Rivian R1S, новий Rivian R1S, Rivian R1S 2023, електромобіль Rivian Fullscreen
Ціна 835-сильного Rivian R1S стартує з 84 500 доларів
Фото: Topcars UA

У 835-сильному виконанні ціна Rivian R1S складає від 84500 доларів. До речі, нещодавно таке авто придбали собі Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.

Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні з'явився флагманський кросовер BMW.

Також ми писали, що в Україну привезли новий позашляховик Toyota Sequoia 2023 року.