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Авто

В Україні з'явився найновіший і найбільший позашляховик Toyota (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Toyota Sequoia 2023 стала більшою за модель минулого покоління

Toyota Sequoia 2023 стала більшою і брутальнішоюю на вигляд, а також поріднилася з Land Cruiser. Позашляховик відтепер доступний виключно в потужній гібридній версії.

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У Києві з'явилася нова Toyota Sequoia 2023. Це один із перших позашляховиків третього покоління в Україні, повідомляє сайт "ТопЖир".

Нова Toyota Sequoia дебютувала на початку 2022 року. Найбільший позашляховик японської марки став ще більшим — 5280 мм у довжину. Тепер це родич Toyota Land Cruiser 300, адже він збудований на тій же рамній платформі TNGA-F.

нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia 2023, Toyota Sequoia Fullscreen
Дизайн позашляховика агресивніший, ніж раніше
Фото: topgir.com.ua

Toyota Sequoia 2023 набагато брутальніша за модель минулого покоління. У позашляховика високий капот, величезна решітка радіатора та мускулисті розширені крила.

нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia 2023, Toyota Sequoia Fullscreen
Позашляховик побудований на платформі Toyota Land Cruiser 300
Фото: topgir.com.ua

У салоні покращили матеріали обробки, додали віртуальну панель приладів і великий 14-дюймовий тачскрин. Як і раніше, доступні версії на 7 і 8 місць, до того ж тепер крісла другого та третього рядів отримали горизонтальне регулювання.

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Крім того, розширено комплектацію: в усіх Toyota Sequoia 2023 тепер є Wi-Fi, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia 2023, Toyota Sequoia Fullscreen
У салоні з'явилися цифровий щиток приладів і великий тачскрин
Фото: Toyota

Нова Toyota Sequoia доступна виключно в 443-сильній гібридній версії з 3,5-літровою турбошісткою, електромотором і 10-ступінчастим автоматом. Вона розганяється до 100 км/год за 6,4 с і розвиває 172 км/год, а також стала економнішою.

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