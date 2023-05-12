В Украине появился новейший большой внедорожник Toyota (фото)

Toyota Sequoia 2023 стала крупнее и брутальнее на вид, а также породнилась с Land Cruiser. Внедорожник отныне доступен исключительно в мощной гибридной версии.

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В Киеве появилась новая Toyota Sequoia 2023. Это один из первых внедорожников третьего поколения в Украине, сообщает сайт ТопЖир.

Новая Toyota Sequoia дебютировала в начале 2022 года. Самый большой внедорожник японской марки стал еще крупнее – 5280 мм в длину. Теперь это родственник Toyota Land Cruiser 300, ведь он построен на той же рамной платформе TNGA-F.

Дизайн внедорожника агрессивнее, чем ранее Фото: topgir.com.ua

Toyota Sequoia 2023 выглядит гораздо брутальнее модели прошлого поколения. У внедорожника высокий капот, огромная решетка радиатора и мускулистые расширенные крылья.

Внедорожник построен на платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: topgir.com.ua

В салоне улучшили материалы отделки, добавили виртуальную панель приборов и большой 14-дюймовый тачскрин. Как и прежде, доступны версии на 7 и 8 мест, причем теперь кресла второго и третьего рядов получили горизонтальную регулировку.

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Кроме того, расширена комплектация: у всех Toyota Sequoia 2023 теперь есть Wi-Fi, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

В салоне появились цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Toyota

Новая Toyota Sequoia доступна исключительно в 443-сильной гибридной версии с 3,5-литровой турбошестеркой, электромотором и 10-ступенчатым автоматом. Она разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и развивает 172 км/ч, а также стала экономичнее.

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