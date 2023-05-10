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Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024 рассекретили до премьеры (видео)

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Toyota Land Cruiser Prado получил огромную решетку радиатора и матричные фары

Новый Toyota Land Cruiser Prado построят на современной платформе и предложат в нескольких вариантах дизайна. В линейке впервые появится гибридная версия.

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В интернет попало видео с Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Рамный внедорожник должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

На видео Toyota Land Cruiser Prado 2024 запечатлен в анфас. У него огромная решетка радиатора и матричные светодиодные фары. Капот дополнен воздухозаборником. Ранее сообщалось, что у модели будет несколько разных вариантов дизайна передней части, причем один из них – в ретро-стиле.

Новый Toyota Prado 2024 построят на современной платформе TNGA-F с более жесткой рамой. Таким образом, внедорожник породнится с Toyota Land Cruiser 300, Sequoia и Tundra. Длина авто останется на прежнем уровне (4,8 м), а вот его колесная база вырастет до 2,84 м, что увеличит внутреннее пространство.

Ожидается, что проверенный 2,8-литровый турбодизель останется в линейке, а вот на смену бензиновой версии, скорее всего, придет гибрид мощностью 340 или даже 440 л. с.

Кроме того, новый Toyota Land Cruiser Prado впервые получит 8-ступенчатую автоматическую КПП. Естественно, сохранятся полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что на платформе Toyota Land Cruiser 300 построят и пикап Tacoma нового поколения.

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