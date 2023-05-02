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Яркий дизайн и экономичные моторы: представлен премиальный купе-кроссовер Toyota (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Crown Sport отличается выразительным дизайном

Toyota Crown Sport — новая модель в премиальной линейке японской марки. Кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях.

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В Японии презентовали купе-кроссовер Toyota Crown Sport. Премиальная модель поступит в продажу с осени — сначала в Японии, а затем и в других странах. Об этом сообщает сайт CarWatch.

Toyota Crown Sport, Toyota Crown, новая Toyota Crown, кроссовер Toyota Crown, Toyota Crown 2023 Fullscreen
Кроссовер будет доступен исключительно в гибридных версиях
Фото: Toyota

Новый кроссовер Toyota пополнил линейку Crown. Напомним, что под этим брендом будут выпускать модели начального премиум-класса, которые займут нишу между Toyota и Lexus.

Toyota Crown Sport, Toyota Crown, новая Toyota Crown, кроссовер Toyota Crown, Toyota Crown 2023 Fullscreen
У авто покатая аркообразная крыша
Фото: Toyota

Новая Toyota Crown Sport отличается ярким и выразительным дизайном с покатой купеобразной крышей, выосокой оконной линией и расширенными крыльями. Передняя часть с тоненькой диодной оптикой напоминает "нос" Ferrari Purosangue и MG Marvel R.

Кроссовер построен на базе седана Toyota Crown последнего поколения, но несколько компактнее его по размерам. Авто достигает 4,7 м в длину при колесной базе в 2,77 м.

Toyota Crown Sport, Toyota Crown, новая Toyota Crown, кроссовер Toyota Crown, Toyota Crown 2023 Fullscreen
Детали интерьера позаимствованы у седана Toyota Crown
Фото: Toyota

Седан Toyota Crown 2023 стал и донором деталей салона – у него позаимствовали руль, рычаг КПП, виртуальную панель приборов, сенсорный дисплей и часть переключателей. А вот ковшеобразные сиденья – особенность Toyota Crown Sport.

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Новая Toyota Crown Sport будет доступна исключительно в гибридном исполнении. Со старта кроссовер получит на выбор две экономичные установки с 2,5-литровой четверкой и электромотором: 240-сильную стандартную и 306-сильную подзаряжаемую. Позже должен появиться еще и вариант мощностью 340 л. с.

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В салоне установлены спортивные сиденья
Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Crown Sport предложат исключительно с полным приводом. Разработчики обещают адаптивные амортизаторы и спортивные настройки ходовой.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит свой самый дорогой внедорожник и его заметили во время тестов.

Также мы писали, что Toyota выпустит два стильных электрокроссовера.